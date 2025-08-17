„Immer wieder sonntags“: Schlager-Duo kassiert Abfuhr – Fans fassungslos

„Immer wieder sonntags“ ist für viele Musiker ein echtes Karriere-Highlight. Doch nicht jeder, der will, darf auch rein. Das musste jetzt ein bekanntes Duo am eigenen Leib erfahren. Kathrin und Peter wollten es noch einmal wissen.

Vor Jahren standen sie schon bei Stefan Mross (47) im Europa-Park Rust auf der Bühne. Nun hatten sie sich für die „letzte Sendung“ der Saison erneut beworben. Die Hoffnung auf einen weiteren großen ARD-Auftritt war groß. Die Realität: eine nüchterne Absage ohne Begründung.

Auf Facebook machten die beiden Sänger die Nachricht öffentlich. „Wir haben uns tatsächlich für die letzte Sendung beworben, letzte Woche kam die Absage, ohne Kommentar“, schreiben sie. Ihre Fans reagierten geschockt. Rund 6.500 Follower verfolgen die Karriere von Kathrin und Peter. Einige hatten fest mit einem Wiedersehen bei „Immer wieder sonntags“ gerechnet.

+++ Stefan Mross will „Immer wieder sonntags“ verschieben: Kiwi muss sich warm anziehen +++

Doch warum die Abfuhr? Das weiß offenbar niemand so genau. Selbst das Duo rätselt. „Wir haben nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Schade!“, heißt es in ihrem Statement. „Wir verstehen es auch nicht. Wir haben einen passenden Titel eingereicht“, kommentiert das Duo wenig später. Prompt schießen die Spekulationen ins Kraut: Liegt es an Stefan Mross? Oder steckt ein anderer Grund dahinter?

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Facebook überschlagen sich die Kommentare:

„Mit Stefan Mross kann ich zwar nichts anfangen, aber ich glaube, er hat ohnehin wenig Einfluss auf die Gästeliste.“

„Das finde ich sehr schade. Ich hätte euch dort wirklich gern gesehen. Dafür habe ich absolut kein Verständnis.“

„Echt schade! Wir hätten uns so für euch gefreut. (…) Oft ist es einfach ungerecht, und man fragt sich wirklich, warum das so ist.“

„Ich verstehe nicht, warum man sich überhaupt anbieten muss. Wer wirklich etwas kann, sollte doch nicht hinterherrennen oder seine Fans bitten, nachzufragen. Das ist ein Armutszeugnis. Außerdem entscheiden das die Redakteure – nicht Stefan.“

„In seine Sendung kommen sowieso nur Busenfreunde. Bei Silbereisen läuft es leider genauso.“

Welche Gäste Stefan Mross am Sonntag (17. August) stattdessen in Empfang nimmt, erfährst du HIER.