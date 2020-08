„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross' Frau Anna-Carina verrät jetzt ganz offen – „Direkt nach der Hochzeit...“

Der „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und seine Anna-Carina Woitschack sind DAS Traumpaar der Schlagerszene. Ihre Hochzeit hatte für mächtig aufsehen gesorgt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack hatten bei Florian Silbereisen geheiratet, seitdem sind der „Immer wieder sonntags“-Star und die ehemalige DSDS-Teilnehmerin nahezu unzertrennlich. Nicht nur auf der Bühne, wie Anna-Carina im SWR nun erzählte, sondern auch privat.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Foto: imago images

„Immer wieder sonntags“: Anna-Carina Woitschack packt aus

„Es gibt für uns nichts Schöneres, als mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein, ganz viele schöne Ecken in Deutschland zu sehen. Wir waren direkt nach der Hochzeit im Wörlitzer Park, also in Sachsen-Anhalt und entdecken immer wieder schöne neue Regionen“, packt Anna-Carina mit einem Lächeln im Gesicht aus.

Das ist „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Mross heiratete seine Anna-Carina in der Show von Florian Silbereisen

Zeit für einen längeren Urlaub haben sie und Stefan Mross jedoch eh nicht, so die 27-Jährige. Schließlich nehmen sie die Dreharbeiten für „Immer wieder sonntags“ an jedem Wochenende in Beschlag. Da sei das Wohnmobil die perfekte Lösung.

„Immer wieder sonntags“: Mit Bummi in die Ferien

Einen Namen hat der Reisebegleiter auf vier Rädern übrigens auch. „Das ist unser Bummi“, erzählt Stefan Mross. Und weiter: „Wir haben ja auch einen Elchi an Bord. Das ist ein kleiner Elch und der begleitet uns immer und unser Bummi fährt uns.“

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“. Foto: imago images

Für das Paar sei das Wohnmobil die perfekte Lösung. So würden sie als Künstler beruflich schon genug in Hotels übernachten. Da ist der eigene Wohnwagen eine Ablenkung vom Alltag.

Die Gäste bei „Immer wieder sonntags“ am 2. August:

Eloy de Jong

Julian Reim

Rosanna Rocci

Bernd Stelter

G.G. Anderson

Olaf

Die Grubertaler

Eigentlich war auch das „Immer wieder sonntags“-Publikum und seine Mitklatschkünste Kult. Doch hier machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Im Interview mit dieser Redaktion sprach Stefan Mross über die schwierige Situation. Seine ganzen Aussagen liest du hier.

Zuletzt kam es bei „Immer wieder sonntags“ zu heftigen Entgleisungen. Diese Aussagen eines Gastes sorgten für mächtig Ärger.

Eloy de Jong bei "Immer wieder sonntags"

Am vergangenen Sonntag war Eloy de Jong zu Gast bei "Immer wieder sonntags". Stefan Mross ließ er sich zu einer ganz verrückten Aussage hinreißen. Hier alle Infos zur letzten Sendung!