„Immer wieder sonntags“: Mallorca-Stars betreten die Bühne – Zuschauer fassungslos! „Hilfe!“

Bei „Immer wieder sonntags“ stellen Woche für Woche verschiedene Künstler ihr Können am Mikrofon unter Beweis. Am Sonntag (21. Juli) betraten zwei echte Mallorca-Stars die Bühne. Am Ballermann werden sie gefeiert – doch bei den ARD-Zuschauern kamen sie alles andere als gut an.

Lorenz Büffel und Knossi sind am Ballermann eigentlich kaum noch wegzudenken. Aktuell begeistert das Duo mit dem Hit „Midnight Lady“ die Massen auf Mallorca. Regelmäßige Auftritte im Party-Tempel „Mega Park“ gehören ebenfalls dazu – doch hätten sie sich ihren Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ besser sparen können?

Auch hier gaben sie ihren Malle-Hit „Midnight Lady“ zum Besten. „Midnight Lady“ stammt ursprünglich von Chris Norman, wurde von Pop-Titan Dieter Bohlen geschrieben. Und Lorenz Büffel und Knossi machten den Song jetzt malle-tauglich. Doch bei einigen „Immer wieder sonntags“-Zuschauern sorgte der Auftritt der beiden für reichlich Unmut.

Auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) ließen einige User ihren Frust freien Lauf. „Hilfe, wer hat das erlaubt?“, wollte eine Person wissen. „Oh, ist heute die Malle-Ausgabe?“, „Irgendwo kann man Chris Norman leise weinen hören“ und „Ach du scheiße. Jetzt bejubelt man, dass man sich deppert säuft“, hieß es weiterhin auf X.

Lorenz Büffel und Knossi haben eine große Fanbase

Puh, ordentlich Kritik für Lorenz Büffel und Knossi! Dabei hat vor allem Knossi eine Riesen-Fanbase. Allein auf Instagram folgen Jens Knossalla sage und schreibe 1,8 Millionen Menschen! Lorenz Büffel kommt auf 112.000 Follower. Und auch ihre Version von „Midnight Lady“ scheint ansonsten gut anzukommen. Auf Spotify verzeichnet der Song (Stand: 21. Juli) satte 6,7 Millionen Aufrufe! Man kann es eben nicht allen recht machen…