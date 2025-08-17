ARD-„Immer wieder sonntags“-Gäste: DIESE Stars sind in der Sendung am 17. August 2025 dabei

„Immer wieder sonntags“ ist seit Jahren ein fester Bestandteil des deutschen Sonntagsprogramms und begeistert Millionen von Zuschauern mit Musik, Humor und guter Laune. Die von Stefan Mross moderierte Show hat sich zu einer beliebten Plattform für Künstler aller Art entwickelt, auf der sowohl bekannte Stars als auch aufstrebende Talente auftreten. Jede Sendung in der ARD bringt eine frische Mischung aus Schlagermusik, Volksmusik, Comedy und überraschenden Momenten, die das Publikum vor den Bildschirmen und live im Europa-Park Rust mitreißen.

Neben Moderator Stefan Mross stehen die Gäste bei der ARD-Sendung im Fokus und sorgen dafür, dass „Immer wieder sonntags“ bei den Zuschauern seit Jahren sehr gut ankommt. Auch im Jahr 2025 wird die Gästeliste des Formats wieder bunt gemischt sein. In diesem Artikel halten wir dich fortlaufend über die Gäste der aktuellen Sendung „Immer wieder Sonntags“ im Jahr 2025 auf dem Laufenden.

Mehr als 300 Ausgaben von „Immer wieder Sonntags“ gibt es bereits – und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Warum auch? Immerhin ist das Format weiterhin sehr beliebt. Die Unterhaltungsshow wird bis auf wenige Ausnahmen vom Gelände des Europa-Parks in Rust ausgestrahlt. Eine Konstante ist mit Stefan Mross der Moderator. Auch wenn er nicht von Beginn an dabei ist, stieg sie doch bereits im Jahr 2005 in der ARD-Sendung ein und gibt ihr ein Gesicht.

Doch neben ihm geben besonders die Gäste der Unterhaltungs-Sendung ein Gesicht und machen das Format zu dem, was es ist. Dabei kommen diese aus den unterschiedlichsten Bereichen.

ARD-„Immer wieder sonntags“ Gäste am 10. August 2025:

Christin Stark

Eldseer

Ella Endlich

Esteriore Brothers

Frank Schöbel

Madlen Rausch

Norman Langen

Relax

Meistens beginnt der „Immer wieder sonntags“ in der ARD sonntags gegen 10 Uhr. Hier sind die bis hierhin feststehenden Termine für die aktuelle Staffel im Jahr 2025:

Sonntag, 17. August 2025

2025 Sonntag, 24. August 2025

2025 Sonntag, 31. August 2025

Wer den „Immer wieder sonntags“ sehen möchte, kann dies live in der ARD oder in Livestream machen. Doch auch wer die Sendung nicht live verfolgen kann, muss nicht in die Röhre schauen. Alte Sendungen sind über die ARD-Mediathek abrufbar.

