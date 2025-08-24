Stefanie Hertel: Kurz nach „Immer wieder sonntags“-Start wird es deutlich

Am Sonntagvormittag (24. August) zeigt die ARD die vorletzte Ausgabe der Musik-Kult-Show „Immer wieder sonntags“. Dabei müssen die TV-Zuschauer auf den renommierten Moderator Stefan Mross verzichten.

Nach dem Ausfall von Stefan Mross, der den Tod seiner Mutter Stefanie betrauert, springt seine Ex Stefanie Hertel für ihn ein. Die erfahrene Sängerin stand schon oft auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne und überzeugte dort mit energiegeladenen Auftritten.

Als Stefanie Hertel die „Immer wieder sonntags“-Bühne betritt, lässt sie sofort ihren Gefühlen freien Lauf. Es wird sofort erkennbar, wie sehr sie in ihren Gedanken bei Stefan Mross und seiner Familie ist.

In einem weißen figurbetonten Sommerkleid bringt Stefanie Hertel die „Immer wieder sonntags“-Bühne zum Strahlen und richtet emotionale Worte an ihren Ex Stefan Mross.

++ auch für dich interessant: „Immer wieder sonntags“: Deutliches Statement von Stefanie Hertel vor Showbeginn! ++

Sofort wird deutlich, wie sehr ihr die Vertretung am Herzen liegt. „Herzlich willkommen bei ‚Immer wieder sonntags‘, meine Damen und Herren. Es ist eine ganz besondere Sendung – nicht nur, weil es die letzte Sendung vor dem großen Finale ist. Es ist auch die Sendung, die Stefan Mross nicht mehr moderieren wird. Lieber Stefan, ich kann deine Trauer total nachempfinden. Wir alle in der ‚Immer wieder sonntags‘-Arena, meine Familie und ich denken an dich. Das ist dein Applaus“, sagt Stefanie Hertel sichtlich berührt.

Die Zuschauer stehen Stefan Mross in schweren Stunden bei

Anschließend folgt ein tosender Applaus und die Stimmung wird sichtbar emotionaler. Direkt im Anschluss betritt Volksmusikstar Hansi Hinterseer die Bühne. Souverän wie eh und je bringt er bei strahlendem Sonnenschein das Publikum zum Beben. Der Start für das Kult-Format ist definitiv gelungen.

Und auch die weiteren Acts sind äußerst vielversprechend und lassen die Herzen der Schlagerfans höherschlagen. So können die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer Eloy de Jong, Francine Jordi, Simone & Charly Brunner, Linda Fäh und viele weitere Stars bestaunen.