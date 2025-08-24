„Immer wieder sonntags“: Deutliches Statement von Stefanie Hertel vor Showbeginn!

Am Sonntagmorgen (24. August 2025) erwartet die ARD-Zuschauer eine große Veränderung bei „Immer wieder sonntags“. Moderator Stefan Mross fällt aus: Er trauert um seine Mutter Stefanie, die im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Für Stefan Mross ist es eine schwere Zeit. Der 49-Jährige möchte laut SWR nun vor allem in diesen Tagen in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein. Ein starkes Zeichen setzt dabei seine Ex Stefanie Hertel.

Denn es war laut SWR Mross’ ausdrücklicher Wunsch, dass sie die Moderation der vorletzten Ausgabe übernimmt. Unterstützt wird sie von der bekannten Schlagersängerin Uta Bresan.

Auf Instagram meldete sich Stefanie Hertel am Samstag (23. August) in ihrer Story zu Wort. Dabei richtete sie sich auch direkt an die Fans: „Als ich erfahren habe, dass die Idee von Eva kam und Stefan sich damit gut fühlt, war für mich sofort klar, dass ich einspringe und er in Ruhe Abschied nehmen kann. Seiner Familie und ihm wünschen Lenny und ich viel Kraft.“

Dazu postete sie ein berührendes Blumenfoto im Hintergrund. Für Stefanie Hertel ist es ein besonderer persönlicher und beruflicher Moment. In diesem Jahr feiert sie ihr 40. TV-Jubiläum. Ihren allerersten TV-Auftritt hatte sie übrigens 1985 im DDR-Fernsehen, in der Sendung „Oberhofer Bauernmarkt“.

„Immer wieder sonntags“ startet wie gewohnt um 10.03 Uhr in der ARD. Musikalisch dürfen sich die Zuschauer auf große Namen freuen, unter anderem mit dabei: Francis Jordi, Eloy de Jong und Hansi Hinterseer.