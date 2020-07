„Immer wieder sonntags“ (ARD): Gast schockt in Liveshow – „Zigeunerblut“, „Frau dressieren“

Diese Show ist eine konstante am Sonntagvormittag. „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross. Hier wird Musik gespielt, Witze gerissen und über dies und das gesprochen.

So war es auch in der „Immer wieder sonntags“-Ausgabe am vergangenen Sonntag. Doch schön war das nicht immer. Dabei startete die Show noch gut gelaunt wie immer.

„Immer wieder sonntags“ mit Überraschung

Denn „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross hat sich als Trost für seine Gäste im Europapark Rust eine süße Ablenkung überlegt: Eine eigene Eisbar in der „Immer wieder sonntags“-Arena.

„Was kostet das teuerste Eis der Welt?“, fragt Mross in die Runde. „Ich sag's Ihnen, es kostet exakt 800 Euro. Eine Trüffel-Safran-Goldeis-Kreation aus Dubai“.

Das ist „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Die gibt es in der kleinen Eisbar in Rust zwar nicht zu kaufen – doch der Preis ist ähnlich happig. „Da kostet eine Kugel 700 Euro“, verkündet der Schlagersänger im Spaß.

Doch das sollen die Stars nicht selbst zahlen, ein bestimmter Gast soll die Rechnung tragen.

„Immer wieder sonntags“-Gast weiß noch nichts von seinem Glück

„Ihr dürft euch heute bedienen“, so Stefan Mross. „Er weiß noch nichts von seinem Glück: Peter Orloff gibt heute eine Eisrunde aus, für alle Mitarbeiter“, wurde dieser eiskalt erwischt.

Der „War das schon alles“-Interpret lacht den Schock weg. Ein Nein war das nicht...

Peter Orloff wurde bei „Immer wieder sonntags“ eiskalt erwischt. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

In diesem Fall kann der 76-jährige Ex-Dschungelcamp-Kandidat froh sein, dass „Immer wieder sonntags“ wegen der Corona-Krise noch immer ohne Studiogäste stattfindet.

Dann wären nämlich deutlich mehr zusätzliche Menschen vor Ort.

Vielleicht ganz gut, dass nicht so viele Leute vor Ort waren. So mussten sich sich zumindest nicht den Auftritt von Gerd Koch live anschauen. Der ehemalige Zirkus-Dompteur fiel nämlich durch einige verbale Entgleisungen auf. So berichtet er, dass er mit seiner Frau zur Ruhe gesetzt habe, im Winter aber immer noch das „Zigeunerblut“ durchkomme. Ein schlechtes Wortspiel, dass Stefan Mross noch mit einem Lächeln abtat. Doch Koch setzte noch einen drauf.

„Eines muss ich dir noch sagen, was ich noch nicht geschafft habe. Ich habe von der Maus bis zum Elefanten alles trainiert, aber in 39 Jahren, habe ich es nicht geschafft, meine Frau zu dressieren.“ Ja, nett. (kv)