„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross wendet sich plötzlich ausgerechnet an IHN – „Er schaut...“

Fans von „Immer wieder sonntags“ sollten diesen Sonntag noch besonders genießen. Denn wie „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross gleich zu Beginn verkündet, ist bald schon wieder Schluss mit der ARD-Show für dieses Jahr.

„Das ist heute die vorletzte, 15. Ausgabe. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht“, so der 44-Jährige. Doch diesen Sonntag hat sich Stefan Mross noch etwas Besonderes vorgenommen.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross verkündet besonderen Tag

Für die „Immer wieder sonntags“-Ausgabe hat Stefan Mross seine Musikgäste im Vorfeld um eine Sache gebeten.

Der Grund: „Heute ist laut Kalender ein ganz besonderer Tag. Heute ist der absolute Welt-Foto-Tag. Deshalb habe ich meine Kollegen gebeten, bringt doch mal ein Foto mit. Ein spektakuläres Foto von euch mit jemanden drauf – wo man vielleicht ein bisschen was zu erzählen kann.“

Das ist die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Mross heiratete seine Anna-Carina in der Show von Florian Silbereisen

Während einige Gäste Kinderfotos im Europapark Rust dabei haben, hat die Schweizer Sängerin Géraldine Olivier die Aufgabe wohl am Besten erfüllt.

„Geráldine Olivier hat ein Foto mitgebracht, da dachte ich erst, das ist eine Fotomontage“, gesteht Stefan Mross.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross richtet plötzlich Grüße an IHN

Denn die 53-Jährige zückt tatsächlich ein Foto von ihr und Prinz Albert von Monaco.

Geráldine Olivier zeigt Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ ihr Foto mit Prinz Albert. Foto: Screenshot ARD

Sie war an dem Tag als Übersetzerin und Tischdame des Fürsten zu einem Wirtschaftsforum eingeladen, verbrachte mit ihm einen schönen Tag. „Ein ganz netter Mensch, wirklich. Auf dem Boden geblieben“, berichtet Geráldine Olivier.

Darauf Stefan Mross: „Er schaut auch immer zu bei 'Immer wieder sonntags'. Liebe Grüße, Prinz Albert. Servus, habe die Ehre“, scherzt und winkt der Moderator auf seine typische Art in die Kamera.

Das Foto von Geráldine Olivier und Prinz Albert. Foto: Screenshot ARD

Dass Prinz Albert wirklich sonntags in seinem weit entfernten Anwesen in Monaco „Immer wieder sonntags“ in der ARD schaut, ist wohl eher unwahrscheinlich – aber trotzdem eine amüsante Vorstellung. (kv)