„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross mit bitterer Beichte über Ehefrau Anna-Carina – „Anstrengend, wenn....“

Auch diesen Sonntag hat Stefan Mross zu „Immer wieder sonntags“ in den Europapark Rust geladen. Auch wenn die ARD-Sendung immer noch ohne Live-Publikum stattfinden muss, lässt sich „Immer wieder sonntags“-Gesicht Stefan Mross die Laune nicht vermiesen.

Vor allem, weil passend zum Beginn der Show das gute Wetter auf die Bühne in Rust kam: „Vor eineinhalb Stunden hat' s hier noch geregnet – der Wettergott von Rust kommt auf die Bühne und es scheint die Sonne“, freut er sich gleich zu Beginn.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross mit bitterer Beichte

Neben dem „Immer wieder sonntags“-Live-Publikum muss Stefan Mross diesen Sonntag auch auf seine Ehefrau Anna-Carina Mross verzichten. Die hatte ihn letzte Woche noch in der Show unterstützt, sieht heute wie viele andere Zuschauer aus dem heimischen Wohnzimmer zu.

Das ist „Immer wieder sonntags“ in der ARD:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Stefan Mross ist der Moderator

Viele Schlager- und Volksmusikstars treten in der Show auf

Dafür ist die 27-Jährige aber trotzdem Thema bei dem Moderator. Im Gespräch mit der frisch verheirateten Anni Perka gibt Stefan Mross dann ein bitteres Detail aus seiner Ehe mit Anna-Carina bekannt.

Gast verrät bei „Immer wieder sonntags“ Ehedetails

Denn die Musikerin Anni Perka hat erst zwei Tage vor ihrem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ ihren Verlobten Peter Loder geheiratet. „Ihr habt einen Entschluss getroffen, den haben meine Anna und ich auch getroffen“, stellt der 44-Jährige fest.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind frisch verheiratet. Foto: imago images/POP-EYE

„Ja, meine Flitterwochen fangen hier an“, erklärt die 31-Jährige. Während Anni Perka Hamburgerin ist, kommt ihr Mann aus Niederbayern. Grund genug für Stefan Mross nachzufragen, ob es da wegen dem Dialekt manchmal Sprach- und Verständnisprobleme gibt.

„Immer wieder sonntags“-Moderator: „Anstrengend für Anna, wenn...“

Perka gibt zu: „Manchmal habe ich Schwierigkeiten, wenn es ins Bayrische geht. Ich weiß nicht, wie es Anna geht...“ Direkt räumt Stefan Mross ein: „Ja, so geht es meiner Anna auch.“ Besonders problematisch: Wenn der Oberbayer Stefan Mross mit seiner Mutter aus Österreich telefoniert. „Wenn wir kommunizieren am Telefon, dann kann's schon anstrengend werden für Anna“, so der Moderator.

Dafür scheint das Ehepaar Mross aber sonst prächtig miteinander auszukommen – die Zuschauer dürfen gespannt sein, wann Anna-Carina ihren Stefan wieder bei „Immer wieder sonntags“ zur Seite stehen wird. (kv)