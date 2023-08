„Immer wieder sonntags“-Schrecksekunde: Stefan Mross in Gefahr

Huch, das wäre beinahe schiefgegangen!

Ja, es ist ein besonderer TV-Sonntag. Während im ARD-TV-Programm normalerweise pünktlich um 10.03 Uhr Stefan Mross und sein „Immer wieder sonntags“ beginnen, kickten an diesem Sonntag (6. August 2023) noch die Damen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien. Und so ereilte „Immer wieder sonntags“ dasselbe Schicksal wie eine Woche zuvor den „Fernsehgarten“.

Aufgezeichnet wird zwar pünktlich ab 10.03 Uhr, ausgestrahlt aber erst in den Mittagsstunden. Anders als die „Fernsehgarten“-Freunde, konnten die „Immer wieder sonntags„-Fans ihre Lieblingssendung aber auch live schauen. Nur eben im Stream der ARD.

Und dort sahen die Zuschauer, dass es um das Wetter im Europapark Rust nicht wirklich sonnig bestellt war. So kam Stefan Mross statt wie sonst im schicken Anzug, im Friesennerz auf die Bühne. Und die schien durch den massiven Regen auch noch extrem glatt zu sein.

++ „Immer wieder sonntags“: ARD verschiebt Sendung von Stefan Mross ++

Kam es doch direkt beim Eröffnungslied, bei dem der 47-jährige Traunsteiner traditionell alle seine Gäste abklatscht, beinahe zum Unfall. So geriet der Volksmusik-Star plötzlich ins Schlittern, konnte sich nur mit äußerstem Geschick auf den Beinen halten. Beinahe-Katastrophe in der ARD also.

Stefan Mross wendet Katastrophe ab

Doch zum Glück ist Stefan Mross ganz Profi, ließ sich von dem kleinen Missgeschick nicht ablenken und brachte seinen Auftritt schließlich unfallfrei zu Ende. Das wäre auch äußerst schlecht gewesen, wenn es Stefan direkt zu Anfang der Show gerissen hätte.

Mehr Nachrichten:

Vor allem bei den prominenten Gästen hätte sich der Star-Trompeter seine Sendung sicherlich nicht entgehen lassen wollen. Stehen doch neben Olaf dem Flipper auch Stars wie Voxxclub, die Höhner, die Band Calimeros, die Grubertaler, Linda Hesse und Geraldine Olivier auf der „Immer wieder sonntags“-Bühne. Und die lassen sogar den heftigsten Regenschauer vergessen.