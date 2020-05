„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross verspricht krasse Änderung – „Nächste Woche gibt es...“

„Immer wieder sonntags“ spürt auch nach knapp drei Monaten Corona die Folgen der Pandemie. Die vierte Sendung von „Immer wieder sonntags“ startet erneut ohne Publikum. Moderator Stefan Mross muss zur Begrüßung einen ordentlichen Sprint zurücklegen, denn gemäß Mindestabstand stehen die zahlreichen Gäste weit auseinander.

„Sehr still ist es immer noch“, so der „Immer wieder sonntags“-Moderator. Obwohl die Sendung aus dem Europa-Park Rust gesendet wird, hört man keine Menschen. Denn wo sonst Kinder auf den Attraktionen kreischen, hört man nur noch das Wind-Spiel der Blätter.

„Immer wieder sonntags“: Moderator verspricht Änderung

Wegen Corona ist der Park immer noch geschlossen. Die Künstler auf der Bühne müssen sich mit dem Applaus der weiteren Gäste zufriedengeben. Und das spürt man. Die Stimmung im Publikum fehlt einfach. Denn genau für dieses Feeling steht „Immer wieder sonntags“.

-----------

Diese Gäste sind bei „Immer wieder sonntags“ dabei:

Andy Borg

Voxxclub

Stefanie Hertel

Markus Grill

Patrick Lindner

Maite Kelly

Kerstin Ott

Sarah Schiffer

Oliver Thomas

Jay Alexander

-----------

Doch Mross verspricht für die fünfte Sendung am 14. Juni eine krasse Änderung. „Nächste Woche gibt es endlich wieder ein bisschen mehr Leben, der Europa-Park öffnet wieder.“ Ein Stück Show-Feeling kehrt auf die Mattscheibe zurück. Normalität, die sich fast alle Zuschauer ersehnen. Ob auch wieder Publikum zur Show zugelassen wird?

Das ist noch nicht klar. Man hält sich die Option offen. In der Vorschau auf der Website von „Immer wieder sonntags“ steht bei jeder Ausgabe der Vermerk „zunächst ohne Publikum“

Stefan Mross und seine Verlobte Anna-Carina Woitschack stehen auch gerne mal bei „Immer wieder sonntags“ zusammen auf der Bühne. Foto: imago images / HOFER

Was allerdings richtig schmerzen könnte: Die nächsten zwei Wochen müssen die Zuschauer ohne „Immer wieder sonntags“ auskommen. Denn am 31. Mai pausiert die Show wegen des Pfingstsonntagsgottesdienstes. Auch gibt es am 7. Juni keine Ausstrahlung.

------

Mehr zu „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Aussetzer! Stefan Mross vergisst ausgerechnet DAS

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross verrät vor laufenden Kameras – „Florian Silbereisen liegt...“

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross packt aus – „Standen vor einem...“

------

Doch die Stars für die nächste Sendung stehen fest. Du kannst dich auf Die jungen Thierseer, Giovanni Zarrella, DJ Herzbeat und Sonia Liebing, Francine Jordi und Mross‘ Verlobte Anna-Carina Woitschack freuen. (ldi)