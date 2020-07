„Immer wieder sonntags“ (ARD): Als Stefan Mross DAS macht, entgleisen Jürgen Drews die Gesichtszüge

Na, da hat aber einer Spaß an der Sache. Bei „Immer wieder sonntags“ durfte ARD-Moderator Stefan Mross auch Schlagerstar Jürgen Drews begrüßen. Und der schien am Sonntagmorgen um 10 Uhr wohl noch nicht so super gelaunt.

Als Stefan Mross seine „Immer wieder sonntags“-Gäste begrüßte, zog Jürgen Drews eine Miene, die eigentlich nur darauf schließen ließ, dass Jürgen Drews seine erste Tasse Kaffee noch nicht bekommen hatte.

„Immer wieder sonntags“: Jürgen Drews nur so semi-begeistert

Die Mundwinkel nach unten gezogen, sich nur zu einem leichten Mitklatschen aufraffend, stand Drews im hellgrünen Hemd unter dem Sonnenschirm. Es scheint, als würde ihm just in diesem Moment alle Freude aus dem Gesicht fallen.

Das ist „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Jürgen Drews ist eher so semi-motiviert. Foto: Screenshot ARD

Noch unglücklicher wirkte Jürgen Drews dann, als Stefan Mross erst Witze über das Alter und dann über seine Mathematikkünste machte. Beispiel gefällig? Mein Lehrer hat mich immer gefragt, was denn die Hälfte von sechs sei? Die Antwort: Halb sechs. Badummtss.

Flache Witze sind „Immer wieder sonntags“-Kult

Ja gut, Musik konnte Stefan Mross bekanntlich schon immer besser machen, als Witze reißen. Wobei, die flachen Witze sind bei „Immer wieder sonntags“ ja schon regelrecht zum Kult geworden.

Zum Glück fand Jürgen Drews pünktlich zum Interview mit Stefan Mross seine gute Laune wieder. Schließlich bekam er auch nachträgliche Glückwünsche zum 75. Geburtstag.

+++ Immer wieder sonntags: Stefan Mross traurig – „Wir haben uns...“

Eigentlich war auch das „Immer wieder sonntags“-Publikum und seine Mitklatschkünste Kult. Doch hier machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Im Interview mit dieser Redaktion sprach Stefan Mross über die schwierige Situation. Seine Aussagen findest du hier.