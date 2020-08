„Immer wieder sonntags“: Fans stinksauer – „Echt beängstigend“

Endlich wieder Sonntag, endlich wieder „Immer wieder sonntags“. Auch bei brüllender Hitze grüßte Stefan Mross am Sonntag wieder aus dem Europapark in Rust.

Und der 44-Jährige hatte sich ordentlich Prominenz eingeladen. So fuhren unter anderem Antonia aus Tirol, Melissa Naschenweng und auch Altmeister Jürgen Drews zum „Immer wieder sonntags“-Gelände.

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Diskussionen beim Jürgen-Drews-Auftritt

Doch besonders der Auftritt von Jürgen Drews führte zu heftigen Diskussionen bei Twitter. So bemängelten die Fans, dass Jürgen Drews, trotz jahrzentelanger Bühnenerfahrung Playback sang.

Das ist die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Mross heiratete seine Anna-Carina in der Show von Florian Silbereisen

„Der König von Mallorca bei 'Immer wieder sonntags'. Passend zum Playback singen, ist doch auch völlig überbewertet.“ und ein weiterer Zuschauer merkte noch an: „Erst mal das Mikro 100 Meter weit weg vom Mund halten und die Lautstärke bleibt gleich.“

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Sänger verstören Fans

Jürgen Drews bei „Immer wieder sonntags“. Foto: Screenshot ARD

Und auch die Tänzer bei Jürgen Drews schienen die Zuschauer dezent zu stören. So schreibt ein Twitter-User: „Die beiden Tänzer im Hintergrund sind echt beängstigend“.

Weitere Twitter-Kritik zu "Immer wieder sonntags" (ARD):

„Das toppt alles auf dem Schlimmheitsgrad“

„Die Sendung scheint heute wieder echt heftig zu werden. Wo graben die nur diese „Künstler“ aus?“

„Ich ertrage das nicht.“

„Das ist doch ein schlechter Witz“

Doch trotz aller Kritik, die Zuschauer sind Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ treu. So waren die TV-Quoten in den letzten Wochen konstant gut. Am vergangenen Sonntag konnte Stefan Mross sogar Helene Fischer in ihre Schranken weisen. Alles dazu findest du hier.