„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross: Freudige Neuigkeiten – „Meine Anna hat euch was mitzuteilen...“

Nur noch dreieinhalb Wochen, dann heißt es für Stefan Mross und seine frisch vermählte Ehefrau Anna-Carina Woitschack mehr Freizeit zu zweit. Am 6. September verabschiedet sich seine ARD-Schlagershow „Immer wieder sonntags“ mit einem „Best of“ in die Winterpause.

Und das heißt: Keine Vorbereitungen mehr, keine sonntäglichen Dauerverpflichtungen für den Sänger. Bevor es aber soweit ist, macht Stefan Mross jetzt noch eine tolle Ankündigung. Oder besser: seine Frau.

Stefan Mross: Freudige Neuigkeiten über Facebook

In einem Facebook-Video melden sich Stefan und Anna-Carina von ihrem Lieblingsrestaurant aus, wie der 44-Jährige selbst verrät.

„Die 13. Sendung von ‚Immer wieder sonntags‘ ist schon wieder Geschichte, unfassbar, wie die Zeit vergeht. In drei Wochen ist schon wieder fast Herbst“, beginnt Stefan Mross seine Worte. Und weiter: „Wir freuen uns jetzt schon und sind ab morgen schon wieder in den Vorbereitungen für die 14. Sendung. Und meine Anna hat euch was mitzuteilen…“

-------------------

Das ist die ARD-Show „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

sie wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Volksmusikstar Stefan Mross moderiert „Immer wieder sonntags“

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

in der Show von Florian Silbereisen heiratete Stefan Mross seine Anna-Carina

---------------------

Wer jetzt glaubt, Stefan und Anna-Carina haben für ihre Fans süße, private Neuigkeiten, der irrt. In ihrem Video geht es um rein berufliche Dinge.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross moderiert die Sendung. Foto: imago images

Anna-Carina Woitschack: „Ich freue mich ganz doll, nächste Woche mit dabei zu sein. In der 14. Sendung. Wir haben ja aufgerufen zur Kategorie ‚Junge Schlagertalente‘. Bewerbt euch, schickt uns eure Lieblingssongs. Wollt ihr einmal auf der großen Bühne von ‚Immer wieder sonntags‘ stehen? Und ich muss echt sagen, wir haben so tolle Einsendungen bekommen, vielen Dank an dieser Stelle.“

„Immer wieder sonntags“: Diese Gäste empfängt Stefan Mross in nächster ARD-Show

Für nächsten Sonntag steht bereits ein Schlager-Nachwuchstalent fest. Außerdem in der ARD-Sendung von Stefan Mross mit dabei: Ross Antony, Pia Malo, Die Edlseer, Tanja Lasch, Judith & Mel, Graziano, Marc Marshall, Jörg Knör, Dui do on de Sell.