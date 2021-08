„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross redet über kurze Nacht mit seiner Frau Anna-Carina – „Geht alles in meinem Alter“

Normalerweise glänzt Stefan Mross jedes Wochenende mit guter Laune und einem breiten Grinsen auf den Lippen, wenn er im Europapark Rust „Immer wieder sonntags“ moderiert. Doch dieses Mal schien der TV-Star noch ziemlich verschlafen zu sein, als er um 10 Uhr auf der Bühne stand.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross redet über eine Nacht mit seiner Frau. Foto: IMAGO / HOFER

Das eigentliche Energiebündel, das „immer wieder sonntags“ dafür sorgt, dass die ARD-Zuschauer wach werden, hatte nämlich eine kurze Nacht. In der Liveshow verriet Stefan Mross, was ihn und seine Frau Anna-Carina Woitschack so lange wach gehalten hat.

„Immer wieder sonntags“-Moderator müde: „Anna und ich waren um 4 Uhr im Bett“

Die Nacht für die „Immer wieder sonntags“-Moderatoren Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack war kurz. Erst um 4 Uhr sollen die Zwei im Bett gelegen haben. Blöd nur, dass bereits am nächsten Morgen die Live-Aufzeichnung ihrer ARD-Show anstand.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross berichtet von einer äußerst kurzen Nacht mit seiner Frau Anna-Carina. Foto: IMAGO / HOFER

Zu Beginn der Sendung beruhigte Stefan Mross seine Fans jedoch: „Meine Frau Anna und ich waren so um halb 4, 4 Uhr im Bett. Das geht aber alles in meinem Alter.“ Den Zuschauern sollte es auch an diesem Sonntag an nichts fehlen.

Das ist „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ wird seit dem Jahr 1995 in der ARD ausgestrahlt

Zuerst wurde die Show von Max Schautzer moderiert – darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name „Immer wieder sonntags“ spielt auf das gleichnamige Lied von Cindy und Bert an

In der Sendung sind Stars der Schlager- und Volksmusikszene zu Gast

Auch Helene Fischer und Florian Silbereisen traten bereits bei Stefan Mross auf

„Immer wieder sonntags“-Star musste nachts noch von Gelsenkirchen nach Rust düsen

Der Grund für Stefans Müdigkeit war niemand Geringeres als Florian Silbereisen. Der Schlagerstar feierte am Abend zuvor seinen 40. Geburtstag mit einer Liveshow in der ARD. Aufgezeichnet wurde die Sendung im circa 480 Kilometer entfernten Gelsenkirchen.

Bereute Stefan Mross am Tag danach so lange mit seiner Frau Anna-Carina und Florian wach geblieben zu sein? Nein, auf keinen Fall. Es sei eine „einzigartige Show“ gewesen, wie der Moderator anmerkte.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack sind seit Juni 2020 verheiratet. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Dennoch: Die Müdigkeit konnte Stefan am Sonntagvormittag nicht leugnen. Nach dem Auftritt seines Gastes Reinhard Horn fand sich der Fernsehstar plötzlich an der Kaffeebar wieder. „Ich trinke gerne Kaffee. Heute habe ich übrigens schon den Dritten, war ja doch eine sehr kurze Nacht“, verriet der 45-Jährige.

