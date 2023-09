„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross nimmt Abschied vom „besten Publikum der Welt“

Und da ist die „Immer wieder sonntags“-Saison schon wieder um. Bereits am vergangenen Sonntag hatte Stefan Mross seine letzte Live-Sendung für dieses Jahr gefeiert. An diesem Sonntag sollte der ARD-Moderator das Jahr dann mit einem Best-of abschließen.

Ein trauriger Abschied für all die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich jeden Sonntag um kurz nach zehn Uhr auf gute Laune aus dem Europapark Rust gefreut hatten, doch außer der Wurst hat alles ein Ende und damit auch „Immer wieder sonntags“ 2023.

Doch wer schon die ein oder andere Sendung gesehen hat, weiß, dass sich Stefan Mross niemals ohne ein, auf den Anlass zugetextetes, Lied verabschieden würde. Und so schmetterte der 47-Jährige zu Beginn der „Best-of“-Show: „Jeden Sonntag freue ich mich darüber, dass wir uns im Ersten wiedersehen. Doch es wär mir wirklich noch viel lieber, würd‘ die Zeit nicht gar so schnell vergehen. (…) Sonntags war hier zwölfmal mein Zuhause. Zwölfmal nette Menschen und Musik. Und bevor sie anbricht, unsere Pause, denken wir an diese Zeit zurück.“

„Das Beste vom Bestem“ aus zwölf Folgen „Immer wieder sonntags“ versprach Mross anschließend seinem „besten Publikum der Welt“, wie er es nannte, und zeigte unter anderem Auftritte von Andy Borg, Beatrice Egli oder Bernhard Brink.

Auch Vanessa Mai war dabei

Aber auch der Auftritt von Vanessa Mai durfte bei den schönsten Momenten des Jahres nicht fehlen. Wir erinnern uns, die 31-Jährige bekam bei ihrem Auftritt bei Stefan Mross gleich mehrfach Besuch auf der Bühne. Einmal von einem kleinen Mädchen und von einem Mann mit Bauchtasche, der der sichtlich verdutzten Sängerin eine, in Plastik gehüllte Rose, überreichte.

