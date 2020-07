„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross trägt Sonnenbrille – doch darin spiegelt sich ...!

Stefan Mross ist ein Frühaufsteher. Zumindest bei „Immer wieder sonntags“. Denn da läuft noch vor dem Fernsehgarten seine gleichnamige Gute-Laune-Show in der ARD. Doch wer glaubt, nur mit den Aufnahmen zu „Immer wieder sonntags“ sei alles getan, der irrt gewaltig.

Denn schon Stunden vor der Show ist Stefan Mross hellwach, trinkt seinen Kaffee und macht seine Fans auf Facebook heiß auf die neue Folge „Immer wieder sonntags“.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross trägt Sonnenbrille – darin spiegelt sich...

In einem kurzen Backstagevideo vom Europapark Rust, wo „Immer wieder sonntags“ produziert wird, begrüßt der 44-Jährige schon mal seine Fans via Facebook, trägt dabei eine coole Sonnenbrille. Was er nicht bedenkt: In den Brillengläsern spiegelt sich etwas. Oder besser gesagt: eine Person.

Foto: Facebook/Stefan Mross

„Guten Morgen, es ist jetzt genau 8.10 Uhr und ich trinke meinen ersten Kaffee“, beginnt Stefan Mross seine Worte. Und auch wenn man schon in der Spiegelung seiner Brillengläser erahnen kann, wer das Backstagefilmchen dreht, bestätigt der „Immer wieder sonntags“-Star es darüber hinaus noch mal:

„Hinter der Kamera steht mein Schatz. Sag auch mal guten Morgen.“ Sein Schatz, seine frisch angetraute Ehefrau Anna-Carina Woitschack, ist tatsächlich diejenige, die den Moment mit der Kamera festhält – in einem gelben Outfit, wie die Brillengläser verraten.

„Immer wieder sonntags“ (ARD):

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Seit 1995 wird die Sendung ausgestrahlt

Der Name spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Wegen Corona dürfen derzeit nicht so viele Zuschauer Tickets für die Show kaufen

Stefan Mross fokussiert sich anschließend wieder auf seine Sendung, lässt verlauten:

„Wir haben tolle Gäste heute, ich freue mich wirklich auf die zehnte Sendung. Ich freue mich immer auf unsere Sendungen, aber bei diesem Wetter… Es ist jetzt schon voll warm hier hinter der Bühne bei ‚Immer wieder sonntags.‘“

Das sind die Gäste bei „immer wieder sonntags“:

Linda Hesse

Julian David

Ingolf Lück

Andy Borg

Münchener Freiheit

Manuela Fellner

Die Amigos

Seine Fans können die letzten Minuten vor dem Start der ARD-Show kaum noch abwarten. „Wunderschönen Sonntag. Eure Sendung ist ein Muss am Sonntag und freue mich auf euch“, kommentiert jemand. Ein anderer:„Freue mich schon auf euch und Gäste.“

Wir dürfen gespannt sein, ob Anna-Carina Woitschack ihr knallgelbes Backstage-Outfit auch in der Sendung bei „Immer wieder sonntags“ anbehält…

