„Immer wieder sonntags“: ARD streicht Schlagershow aus dem Programm

„Immer wieder sonntags“ gehört für viele fest zum Sonntagsprogramm dazu. Zumindest, wenn die beliebte Schlagershow Saison hat. Denn Stefan Mross und seine Schlagerkollegen flimmern nur in den Sommermonaten über die Fernsehbildschirme.

Los ging es in diesem Jahr am 14. Mai. Zwei Shows liegen also schon hinter den „Immer wieder sonntags“-Fans. Doch schon am kommenden Sonntag (28. Mai) hat die ARD die Sendung aus dem Programm gestrichen. Und das hat einen traditionellen Grund.

Gute Laune, Musik, die zum Träumen und Schunkeln einlädt und jede Menge spannende Gespräche – am kommenden Sonntag müssen Fans zumindest in der ARD darauf verzichten. Denn Stefan Mross hat Sendepause. Und der Grund dafür steckt im Feiertag.

Denn am Pfingstsonntag muss „Immer wieder sonntags“ den Sendeplatz für einen Festgottesdienst räumen, das bestätigte ein ARD-Sprecher gegenüber der „hna.de“. In diesem Jahr dürfen sich all jene, die sich dafür interessieren, über eine Live-Übertragung eines ökumenischen Pfingstgottesdienstes live von der Bundesgartenschau in Mannheim freuen.

Und „Immer wieder sonntags“-Fans brauchen nicht traurig sein, denn die Schlagershow hat nur einen Sonntag lang Sendepause. Schon am 4. Juni geht es weiter. Und da hat Stefan Mross wieder einige interessante Gäste mit am Start. Mit dabei sind unter anderem Bernhard Brink, Norman Langen, Saskia Leppin und Vincent Gross. Da lohnt sich das längere Warten doch allemal, oder?

Und wer es gar nicht abwarten kann und auch am Pfingstsonntag Lust auf ein bisschen Musik hat, kann alternativ im ZDF vorbeischauen. Künstler wie Anna-Carina Woitschak, Vincent Gross oder auch Luca Hänni sind beim „Fernsehgarten“ mit dabei. Das Ganze läuft übrigens unter dem Motto „Flohmarkt“. Man darf also gespannt sein, was sich Andrea Kiewel und Co. haben einfallen lassen.