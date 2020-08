„Immer wieder sonntags“ (ARD): Schock für Stefan Mross vor Live-Show – „Möchte ich jetzt eigentlich nicht...“

So hatte sich Stefan Mross die letzte Folge „Immer wieder sonntags“ für dieses Jahr sicher nicht vorgestellt. Denn gerade zum „Immer wieder sonntags“-Abschied muss der Moderator mit einer Situation klar kommen, die er sich wirklich anders gewünscht hätte.

„Immer wieder sonntags“: Stefan Mross wird kalt erwischt

Die 16. und letzte Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ für diesen Sommer steht unter keinem guten Stern. Wie Moderator Stefan Mross kurz vor der Live-Sendung auf Facebook berichtet, steht das ganze „Immer wieder sonntags“-Team vor einem großen Problem.

Das ist die ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

Moderator ist Volksmusikstar Stefan Mross

Der Oberbayer moderiert die Show seit 2005

Jeden Sonntag empfängt Mross Gäste aus Schlager und Volksmusik

Mross heiratete 2020 Anna-Carina Woitschak in der Show von Florian Silbereisen

Denn nach 15 Sendungen bei bestem Wetter wurde der Moderator jetzt kalt erwischt. In einem Live-Video erzählt er: „Unfassbar, es regnet hier. Nicht in Strömen, aber es ist saukalt. 14 Grad.“

Im Hintergrund sieht man, wie die Wassermassen im Europapark Rust die Mitarbeiter vor eine Herausforderung stellen, die Generalprobe läuft mit Schirmen und abgedeckten Möbeln ab. Stefan Mross kommentiert: „Scheiße, scheiße, scheiße.“

„Immer wieder sonntags“-Redaktion muss in Live-Show eingreifen

Währenddessen schreiben viele Facebook-Fans, sie hätten strahlenden Sonnenschein an ihren jeweiligen Wohnorten. „Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so lesen“, ärgert sich der 44-Jährige.

Das Regen-Wetter folgt einer traurigen Tradition: So habe es laut Stefan Mross in den letzten drei Jahren immer in der letzten „Immer wieder sonntags“-Ausgabe geregnet.

Aber: Zur Beginn der Sendung scheint sich das Wetter vorerst ein wenig beruhigt zu haben. Leidiglich ein paar Tropfen bekommt der Moderator anfangs ab. „Petrus weint zur 16. Sendung“, kann der Schlagersänger schon wieder scherzen.

Mitarbeiter des ARD bringen während der Live-Show diverse Geräte ins Trockene. Foto: Screenshot ARD

Beim Auftritt von Kerstin Ott wird es allerdings wieder heftiger – während die Sängerin tapfer ihre neue Single „Schlaflos“ performt, sieht man im Hintergrund, wie „Immer wieder sonntags“-Mitarbeiter diverse Möbel ins Trockene stellen. (kv)