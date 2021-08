„Immer wieder sonntags“ (ARD): Stefan Mross begrüßt ganz besonderen Gast – dann wird es emotional

Jede Woche begrüßt Stefan Mross die unterschiedlichsten Gäste bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Und an diesem Sonntag hatte er jemand ganz Besonderes in seine Show eingeladen. Dieses Schicksal lässt auch den Moderator nicht kalt.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross hatte in seiner Show einen ganz besonderen Gast. Foto: IMAGO / HOFER

Semino Rossi, Jasmin Wagner, Jürgen Drews, Die Zipfelbuben – sie alle waren am 22. August zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ in der ARD. Doch Stefan Mross lädt auch Gäste zu sich in die Show, die weitaus weniger bekannt sind. Eine von ihnen hat ein ziemlich bewegendes Schicksal, welches auch den Moderator nicht kalt ließ.

Das ist 'Immer wieder sonntags':

„Immer wieder sonntags“ wird seit dem Jahr 1995 in der ARD ausgestrahlt

Zuerst wurde die Show von Max Schautzer moderiert – darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name „Immer wieder sonntags“ spielt auf das gleichnamige Lied von Cindy und Bert an

In der Sendung sind Stars der Schlager- und Volksmusikszene zu Gast

Auch Helene Fischer und Florian Silbereisen traten bereits bei Stefan Mross auf

Romi ist blind und hat einen großen Traum: „Ich träume schon seit ich sechs Jahre alt bin, dass ich hier auftrete“, erzählt sie. Und diesen Wunsch erfüllt ihr Stefan Mross und sein Team nur zu gerne.

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Blinder Gast berührt Stefan Mross

Der 45-Jährige bewies gegenüber seinem blinden Gast ziemlich viel Empathie. Geduldig erklärte er Romi, was sich denn alles gerade vor ihr befindet. „Wir haben fünf, sechs Kameras, die sind groß, dann haben wir einen Kamera-Kran, um alles zu filmen. Auch dich. Hier sitzen ganz viele Leute und drücken dir die Daumen“, lässt er sie wissen.

„Immer wieder sonntags“ (ARD): Ein Traum geht in Erfüllung

Romi verriet auch noch ihre größte Leidenschaft: das Reiten. Und auch da macht ihr das „Immer wieder sonntags“-Team eine Riesen-Freude: Nicht nur, dass sie sich den Traum von einem Auftritt in der ARD-Sendung erfüllen dürfte, obendrauf bekam sie gleich auch noch einen Gutschein für Reitstunden! Stefan Mross wollte es sogar gleich mit ausprobieren. „Der alte Mross geht auf den Gaul“, scherzte er.

Ihr Lied sang Romi übrigens souverän runter. Ein rundum gelungener Tag also!

„Immer wieder sonntags“ kannst du dir nicht nur live im TV anschauen, sondern auch in der Mediathek. In einer vergangenen Sendung gab es nämlich einen Gast, der Stefan Mross ziemlich verblüffte. Erfahre hier mehr. (cf)