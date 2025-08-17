Ilka Bessin: RTL-Star planscht oben ohne – Fans reagieren deutlich

Ilka Bessin (53) ist für viele noch immer die taffe Kultfigur „Cindy aus Marzahn“. Doch selbst die stärkste Comedienne kann in der heißen Jahreszeit mal Selbstzweifel haben. Umso wichtiger ihre klare Ansage, und die geht direkt an alle Bodyshamer!

Auf Instagram postete der RTL-Star ein Foto, das sie oben ohne von hinten im Pool zeigt. Arme weit ausgebreitet, Wasser glitzert, ihr Rücken mit großem Tattoo im Fokus. Dazu schreibt Ilka: „Wenn jemand sagt: Dein Körper gehört nicht in den Pool, dann kann derjenige mich gerne mal von hinten sehen.“

Ilka Bessin mit besonderer Botschaft

Und sie legt noch einen drauf: „Genießt eure Körper!“ Abschließend schrieb sie: „Eure Most Sexiest Woman in the Pool. Ich hab euch lieb, macht ihr das auch.“ Auf Instagram begeistert der TV-Star mehr als 375.000 Follower und die rasten förmlich aus:

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Hammer Frau! Hammer Tattoo! Genieße deinen Sommer! Wir Frauen sind auf der Welt, um das Leben zu genießen – und nicht, um Miss World zu werden!“

„Ganz ehrlich: Keine Zeit für Bodyshaming! Es ist Sommer – und den darf jeder feiern!“

„Das Tattoo ist der Wahnsinn, richtig schön! Jeder gehört in den Pool. Jeder soll sein Leben so leben, wie er es für richtig hält. Tolle Leistung!“

„Hab diese Woche meine Kurven im Bikini präsentiert. Und jeden Tag an dich gedacht: Der Muschel ist es egal, dem Meer ist es egal – und mir sind alle anderen egal.“

+++ Bachelor-Skandal nach Finale! Fans entsetzt – „Mir fehlen die Worte“ +++

Auch die Promis feiern sie: Schauspielerin Simone Thomalla (60), „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse (44), Hundeprofi Martin Rütter (55) sowie Moderatorinnen Marlene Lufen (54) und Ruth Moschner (49) drücken fleißig Herzchen.

Ilka weiß, was sie da lostritt. Noch vor ein paar Monaten hatte sie ein Badeanzug-Foto auf Instagram gepostet und zugegeben, dass sie „Angst vor den Reaktionen hatte“. Freunde ermutigten sie, zu sich zu stehen. Heute ist klar: Diese Angst ist weg.