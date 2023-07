Wem Katja Krasavice noch kein Begriff war, wusste spätestens nach der vergangenen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Bescheid. Die Rapperin ist nicht nur in den sozialen Medien extrem erfolgreich, sie hat auch eine klare Meinung und Haltung. Legte sich Katja doch mit niemand Geringerem als Poptitan Dieter Bohlen an.

Sexismusvorwürfe waren es, die Katja Krasavice damals gegen den DSDS-Jurypräsidenten auspackte. Seitdem wurde es um die Rapperin medial allerdings wieder etwas ruhiger. Ihr neuer Song „Ich hab den schönsten Arsch der Welt“, den die 26-Jährige nun mit DJ Felix Jaehn herausbrachte, veranlasste nun aber sogar Mallorca-Star Ikke Hüftgold zu einem kurzen Video.

Ikke Hüftgold textet Katja Krasavices Song um

So sehen wir Ikke Hüftgold an einem Tisch sitzen, während in einem Second Screen Katja Krasavices Musikvideo zu „Ich hab den schönsten Arsch der Welt“ läuft.

„Er passt perfekt in mein‘ Ferrari“, singt Katja da, woraufhin Ikke gequält das Gesicht verzieht, und singt: „Dabei fährst du nur nen Golf“. Und es geht noch weiter. Auf Katjas Liedzeile „Sagen mir, ich seh‘ aus wie eine Barbie“, antwortet Ikke: „Und darauf bist du auch noch stolz.“

Katja weiter: „Seid ehrlich. Jeder will mit seiner Hand in sei’m Leben mal daran. Doch du musst dafür bezahlen“, witzelt Ikke: „Ey Alte, was? Du übertreibst, deine größte Stärke ist – Malen nach Zahlen.“

Fans feiern Ikke Hüftgold

Doch dann folgt der Refrain. „Ich hab‘ den schönsten Arsch der Welt. Ich hab‘ den schönsten Arsch der Welt.“ Ikkes Konter: „Was? Nen Dachschaden hast du. Ja ist klar. Du hast das kleinste Brain der Welt, siehst aus wie Shirin auf Wish bestellt. Deshalb wird jetzt klargestellt, ich bin der größte Arsch der Welt. Arsch der Welt.“

Bei den Fans jedenfalls kommt die Parodie gut an. „Endlich spricht es mal jemand aus“, schreibt beispielsweise eine von Hüftgolds Followerinnen bei Instagram. Und ein anderer Anhänger empfiehlt: „Dieter Bohlen, du könntest doch mal mit Ikke Hüftgold einen Song für Katja Krasavice aufnehmen.“