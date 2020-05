Ikea: Irre Szenen vor NRW-Filialen! Frank Thelen fordert heftige Konsequenzen – „Das ist einfach unfassbar“

In Deutschland herrscht vielerorts Maskenpflicht, um andere zu schützen. Doch die mehrfach verwendbaren Baumwollmasken müssen zum eigenen Schutz regelmäßig gereinigt werden. Wir zeigen wie.

Baumwoll-Maske richtig reinigen: So geht’s!

Wochenlang musste Ikea seine Filialen wegen der Corona-Pandemie schließen. Dann durften die Möbelhäuser in NRW und anderen Bundesländern unter Auflagen wieder öffnen.

Jetzt tauchen besorgniserregende Bilder auf. Die rufen sogar Frank Thelen, bekannt aus „Die Höhle der Löwen“, auf den Plan. Der Investor fordert strenge Konsequenzen für Ikea.

Ikea: Lange Schlangen vor Filialen in NRW

Ikea selbst hatte vor zwei Wochen an seine Kunden appelliert. Um einen Ansturm zu verhindern bat das schwedische Unternehmen um Zurückhaltung in den ersten Tagen. Mehr dazu und mit welchem Konzept Ikea die Hygienevorschriften umsetzen will, liest du hier >>>

Doch schon am Tag der Wiederöffnung am 22. April bildeten sich lange Schlangen, etwa vor der Filiale in Essen.

Bei der Ikea-Wiedereröffnung in Essen achteten die Kunden auf den Mindestabstand. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Frank Thelen: „Das ist einfach unfassbar“

Die meisten Kunden achteten dabei jedoch immerhin auf den Mindestabstand. Davon war am zweiten Samstag nach der Wiedereröffnung kaum mehr etwas zu sehen. Das belegen Fotos bei Twitter, die Zustände vor Ikea in Köln belegen. Kaum einer achtet hier auf den Mindestabstand in der nicht enden wollenden Warteschlange vor dem Einrichtungshaus.

Frank Thelen konnte es nicht fassen. „Ich hoffe, dies hat Konsequenzen für Ikea Deutschland. Das ist einfach unfassbar. Ich bin ja sogar für mehr Öffnung, aber mit Abstand und Maske“, kommentierte der Unternehmer und richtete seine Worte direkt an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

@ArminLaschet @a_pinkwart ich hoffe dies hat Konsequenzen für Ikea Deutschland. Das ist einfach unfassbar. Ich bin ja sogar für mehr Öffnung, aber mit Abstand und Maske :-( #wtf — Frank Thelen (@frank_thelen) May 2, 2020

Das sagt Ikea

Ikea selbst bestätigte gegenüber der „Rheinischen Post“, dass sich vor einigen NRW-Filialen am Samstag Warteschlangen gebildet hätten. In Köln hätten Kunden bis zu einer Stunde warten müssen. in Düsseldorf habe sich sogar ein Rückstau bis zur A46 gebildet!

Den Grund für die lange Wartezeit sieht das Unternehmen in den Zugangsbeschränkungen. Innerhalb der Häuser weise man per Lautsprecher regelmäßig darauf hin, Abstand zu halten.

Nach den Eindrücken des Wochenendes will das Unternehmen „selbstverständlich prüfen, ob wir Anpassungen am Sicherheitskonzept für die Situation außerhalb der Häuser vornehmen können“, sagte eine Ikea-Sprecherin der „Rheinische Post“. (ak)