Tina Turners Sohn Ike Jr. verstorben (†) – Todesursache bereits bekannt

Trauer in der Musik-Welt: Ike Turner Jr. ist tot. Der Sohn der legendären Musiker Tina (†83) und Ike Turner (†76) starb mit nur 67 Jahren. Wie Tinas Nichte Jacqueline Bullock gegenüber „TMZ“ bestätigte, erlag er am Samstag (4. Oktober) in einem Krankenhaus in Los Angeles einem Nierenversagen.

Ike Turner Jr. kämpfte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Herzschwächen begleiteten ihn schon länger, zuletzt verschlechterte sich sein Zustand spürbar. Im September erlitt er zusätzlich einen Schlaganfall. Trotz ärztlicher Betreuung erholte er sich nicht mehr vollständig. Nun endet sein Leben still – fernab des großen Rampenlichts, in dem seine Eltern einst standen.

Tina Turners Sohn Ike Jr. verstorben

Das Leben der Turner-Familie war geprägt von Schwierigkeiten. Ike Turner Sr., der Vater von Ike Turner Jr., war jahrelang kokainabhängig. 1989 landete er wegen Drogenbesitzes für 18 Monate im Gefängnis. 2007 starb er an einer Überdosis. Tina Turner sprach später offen über die Misshandlungen, die sie durch ihn erlitten hatte.

Auch Ike Turner Jr. berichtete von Gewalterfahrungen. Tragisch ist auch sein Verhältnis zu Tina Turner gewesen. Während seine Mutter zur globalen Ikone wurde, blieb er auf Distanz – familiäre Wunden heilten offenbar nie.

Tragische Todesfälle in Turner-Familie

Tina Turner starb 2023 in Zürich nach langer Krankheit. Ike Sr. war bereits 2007 gestorben. Auch zwei von Tinas Söhnen gingen vor Ike Turner Jr.: Craig Hill nahm sich 2018 das Leben, Ronnie starb 2022 an Krebs. Mit seinem Tod verliert die Turner-Familie ein weiteres Mitglied und ein weiteres Kapitel ihrer turbulenten Geschichte schließt sich.

Ike Turner Jr. kam 1958 als Sohn von Ike Turner Sr. und Lorraine Taylor zur Welt. Kurz darauf begann Ike Sr. eine Beziehung mit Tina, die er 1962 heiratete. Mit der Eheschließung nahm die Sängerin den Jungen offiziell an. Nach außen wirkte die Patchwork-Familie glamourös, doch hinter den Kulissen herrschten Gewalt, Drogen und Skandale.