Pietro Lombardi: Bahnt sich Ärger zwischen ihm und seiner Laura an? „Absolut getäuscht“

Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria sind aktuell auf Wolke sieben. Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, werden bald heiraten und ziehen in ein gemeinsames Eigenheim ein. Und auch beruflich läuft es bei dem Sänger sehr gut.

Im Rahmen von Dreharbeiten der neuen Staffel von DSDS, die 2023 ausgestrahlt wird, reist Pietro Lombardi für Wochen nach Thailand. Seine Freundin Laura Maria bleibt aber zu Hause. Schließlich hat sie auch einiges zu tun. Denn ihre Aufgabe während der Abwesenheit seines Liebsten: Den Umzug koordinieren.

Pietro Lombardi: Rückkehr aus Thailand anders, als gedacht

Nach seiner Rückkehr aus Thailand freut sich der Sänger natürlich sehr darauf seine schwangere Freundin nach Wochen wiederzusehen. Sicherlich ist er auch auf die Fortschritte im Haus gespannt. Doch er täuscht sich.

Wie er seinen Fans jetzt auf Instagram zeigt, stehen überall noch gestapelte Kartons herum. Der 30-Jährige sagt: „Man denkt die Frau hat schon alle Sachen ins Haus gebracht und man dann merkt, dass man sich absolut getäuscht hat. Wohin mit den ganzen Sachen?“ Seine Rückkehr aus Thailand hat er sich anscheinend anders vorgestellt.

Pietro Lombardi hat aber Grund zur Freude

Auf ihn wartet aber auch eine Überraschung. Wie er in seiner Instagram-Story zeigt, hat er sich einen Wunsch erfüllt. Für sich und seine Familie hat der Sänger nämlich einen Spieletisch bestellt, auf dem Mann über Touchscreen eine Reihe an Gesellschaftsspiele auswählen kann. Quasi wie ein XXL-Tablet in Tischform. Dazu sagt Pietro: „Endlich ist er da! Und es ist auch noch eine kleine Spardose für den Kleinen.“ Denn spielen kann man nur gegen Bares.

Zwischen ihm und seiner Liebsten scheint auch alles in bester Ordnung zu sein. Vor dem Schlafengehen filmt er Laura noch beim Zähneputzen und zeigt den Followern ihren mittlerweile ziemlich großen Babybauch.

