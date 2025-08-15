ZDF-Kultserie „Ich heirate eine Familie“: DAS wurde aus den Stars

Die ZDF-Kultserie „Ich heirate eine Familie“ war eine der beliebtesten Serien der 1980er-Jahre und ein echter Zuschauermagnet. So schalteten nach Focus Online-Informationen durchschnittlich etwa 20 Millionen Menschen ein, als sie von 1983 bis 1986 lief.

In der Serie dreht sich alles um die Höhen und Tiefen des Alltags der Schumanns und ihre zwischenmenschlichen Konflikte. Zudem werden die besonderen Momente gezeigt, die das Leben in einer Patchworkfamilie prägen.

Doch was machen die Darsteller der fünfköpfigen Patchworkfamilie heute?

„Ich heirate eine Familie“: DAS wurde aus den Eltern

Peter Weck (95), der den Familienvater Werner Schumann spielte, feierte erst kürzlich, am 12. August 2025, seinen 95. Geburtstag. Er führte neben seiner Schauspielkarriere ebenfalls Regie und arbeitete als Moderator.

Zuletzt war er 2015 im Film „Engel der Gerechtigkeit – Geld oder Leben“ zu sehen. Er erlitt im Frühjahr 2022 einen Schlaganfall und sitzt im Rollstuhl. Trotz intensiver Reha zeigt er sich öffentlich, wie bei seinem 95. Geburtstag. Er erhielt vom Wiener Bürgermeister als Würdigung für sein Lebenswerk eine Rathausmedaille.

Erst kürzlich feierte Peter Weck seinen 95. Geburtstag. Foto: IMAGO/Sven Simon

Thekla Carola Wied, die in „Ich heirate eine Familie“ seine Ehefrau Angi Schumann spielte, wirkte auch nach dem Serienende in berühmten Serien wie „Wie gut, dass es Maria gibt“ und beliebten Filmen mit. Sie kehrte 2022 der Filmbranche den Rücken. Dabei wirkte sie im ARD-Drama „Martha Liebermann – Ein gestohlenes Leben“ mit, das das Leben einer Jüdin während des NS-Regimes zeigt.

Thekla Carola Wied triumphierend bei der Verleihung des „Deutschen Schauspielpreises“ 2023. Foto: IMAGO/Future Image

DAS wurde aus den Kindern

Ihre Serientochter Tanja Graf wurde von Julia Biedermann gespielt. Nach dem Serienaus war sie noch häufig im deutschen Fernsehen zu sehen, darunter in der ARD-Vorabendserie „Marienhof“, dem ZDF-Krimiformat „Letzte Spur Berlin“ und in der RTL-Soap „Alles was zählt“. Zudem war Julia 2008 beim RTL-„Dschungelcamp“ dabei. Aktuell ist sie hauptsächlich als Synchronsprecherin tätig.

Julia Biedermann arbeitet heute als Synchronsprecherin. Foto: IMAGO/APress

Auch Schauspieler Tarek Helmy, der Tanjas Bruder Tom Graf spielte, arbeitet als Schauspieler, Synchronsprecher und trat gelegentlich als Rapper unter dem Namen MC Potna Pot in der Hip-Hop-Band Kinzmania auf. In den letzten Jahren konzentrierte er sich auf seine Arbeit als Musikproduzent. So brachte er am 25. Juli 2025 gemeinsam mit den Harleckinz und DJ Danetic als Mitglied der Hip-Hop-Band Zeitgeist22 die Single „Go Berlin“ heraus.

Tarek Helmy ist aktuell als Musikproduzent tätig. Foto: imago images / Future Image

Der Dritte im Bunde, Markus Graf, gespielt von Timmo Niesner setzte seine Karriere als Schauspieler noch einige Jahre fort. Er stand unter anderem für „GZSZ“ und die ZDF-Krimiserie „Ein Fall für Zwei“ vor der Kamera. Nach 1995 startete er seine Karriere als Synchronsprecher und lieh unter anderem einer Figur in „Mamma Mia!“ seine Stimme. Darüber hinaus ist er in Hörbüchern, Hörspielen und Videospielen zu hören.

Am Ende zeigt sich, dass alle Darsteller von „Ich heirate eine Familie“ dem kreativen Bereich treu geblieben sind. Wer jetzt wieder Lust auf die Kultserie bekommen hat: Sie läuft übrigens noch im österreichischen Fernsehen auf ORF Kultur und Information sowie dem Heimat Kanal. Und Überraschung: Auch die ZDF-Mediathek bietet Episoden.