Paukenschlag beim Hurricane-Festival 2026 – jetzt ist es offiziell

Nachdem das Hurricane-Festival in diesem Jahr ein voller Erfolg war, dürfen sich die Besucher auf eine Fortsetzung 2026 freuen. Im nächsten Jahr gibt es dann doppelten Grund zu Feiern: Das legendäre Festival wird 30!

Am Mittwoch (4. September) bekommen die Musik-Fans schonmal einen kleinen Vorgeschmack darauf zu geben, was sie 2026 erwartet. Das Hurricane-Festival gibt die ersten Künstler bekannt, die auf der Bühne stehen werden.

Hurricane-Festival geht in die nächste Runde

Der Festival-Sommer neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Doch das Hurricane-Festival gibt seinen Besuchern einen kleinen Lichtblick – und veröffentlicht die ersten Acts für das kommende Jahr. Dabei sorgt vor allem die Band „Twenty One Pilots“ für eine Überraschung bei den Fans.

Das sind die bisher bestätigten Künstler des Hurricane-Festivals:

Twenty One Pilots

Kraftklub

Yungblud

The Offspring

Papa Roach

Donots

BHZ

Leony

Kayla Shyx

Hurricane-Festival: Fans sind begeistert

In den sozialen Netzwerken sorgt die Ankündigung für Begeisterung. „Wie kann ein Line-up jetzt schon so perfekt sein“, schreibt eine Nutzerin beispielsweise auf Instagram.

Ein anderer Fan kommentiert: „Twenty One Pilots mit neuem Album doch in Europa/ Deutschland. Reicht schon aus als Kaufgrund. Der Rest ist jetzt schon ein perfektes Topping.“

Das nächste Hurricane-Festival findet am vom 19. bis 21. Juni 2026 statt. Austragungsort ist wieder der Eichenring Scheeßel. Tickets gibt es bereits im Verkauf erhältlich.