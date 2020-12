Hund „Mütze“ träumt von Leben in Familie – doch die lässt den Straßenhund eiskalt abblitzen

Er träumt von einem netten Zuhause - doch daraus wurde nichts für Hund „Mütze“!

Endlich sollte der Hund in eine liebevolle Familie kommen. Er galt als die perfekte Ergänzung für Familie Ehrhardt, die auch schon einen Kater namens Toni hat.

Und „hundkatzemaus“-Moderatorin Kate Kitchenham hat recht schnell auch den passenden Hund gefunden – nämlich „Mütze“.

Hund: Familie will Hund aufnehmen - dann macht sie einen Rückzieher

Als die Familie Hund „Mütze“ erstmals trifft, kennt die Begeisterung keine Grenze. Doch der Traum für Hund „Mütze“ zerplatzte – denn als es dann ernst und die Frage akut wird, ob der Straßenhund aufgenommen werden soll oder nicht, macht die Familie plötzlich einen Rückzieher!

Hund erobert Herz von Vox-Moderatorin

Familie Erhardt aus der Nähe von München suchen in der Vox-Tiersendung nach einem Hund, der sportlich ist, sich mit Kater Toni versteht und mit Sohn Luis spielen möchte. Ganz schön hohe Ansprüche, wie Kate Kitchenham findet.

Das ist die Vox-Sendung „hundkatzemaus“:

„hundkatzemaus“ ist eine Tiersendung

Die Show wird seit 2001 bei Vox ausgestrahlt

Mit rund einer Million Zuschauer pro Folge gilt „hundkatzemaus“ als erfolgreichstes Tiermagazin Deutschlands

Die Sendung befasst sich mit allem rund ums Thema Haustiere: Psychologie der Mensch-Tier-Beziehung, Haltung und Pflege, Tierschutz sowie Besuche bei Prominenten

Moderiert wird das Magazin von Diana Eichhorn

Doch wer sucht, der findet. In Zusammenarbeit mit Julia Schlecht, die ehrenamtlich für den Verein „Streunernest“ arbeitet, wird die Vox-Produktion auf Hund „Mütze“ aufmerksam. Ein Straßenhund aus Rumänien.

Kate Kitchenham ist sofort begeistert. Denn: „Mütze“ zeigt sich ganz offen und freundlich. „Ein Hund, wie ich ihn gesucht habe. Der hat gar keine Hemmungen“, stellt die Hundeexpertin glücklich fest. Von Berührungsängsten fehlt jede Spur. Ein sehr gutes Zeichen.

Hund begeistert Familie beim Blind-Date

„Also der 'Mütze' ist an sich ein Traumhund“, bestätigt Julia Schlecht. Er sei sehr verschmust und ganz lieb. Und auch mit Katzen habe er überhaupt kein Problem. Klingt also nach dem perfekten Hund für die Erhardts.

Die süßen Welpen im Tierheim verdrehen einfach jedem den Kopf. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Doch die hatten sich eigentlich einen hellen, kuschligen Hund gewünscht und keinen mit schwarzem, strubbeligen Fell. Scheitert es nun also tatsächlich an Mützes Aussehen? Beim ersten Zusammentreffen im Tierheim Erding geben sie zwar zu, dass der Mischling nicht so ist wie sie sich ihn ausgemalt haben, dennoch sind sie total begeistert von seiner liebevollen und aufgeweckten Art. „Vom Charakter her ist er genau das, was wir suchen“, gesteht Vater Alexander.

Hund verliert gegen Welpen: Familie hat Entscheidung getroffen

Doch dann nimmt Kate die Familie mit zu einer Gruppe Schäferhund-Welpen. Sofort ist es um die Münchner geschehen. Dabei ermahnt Tierexpertin Kate sie, dass Welpen deutlich mehr Arbeit und Energie kosten werden.

Einige Tage später besucht Kate Kitchenham die Familie erneut. Das Ergebnis ist enttäuschend. Vater Alexander erklärt: „Schon auf dem Rückweg war mir relativ klar, dass Steffi und Luis sich für den Welpen entschieden haben und 'Mütze' eigentlich keine echte Chance mehr hatte.“

Findet Hund „Mütze“ schon bald ein neues Zuhause?

Bleibt also zu hoffen, dass sich die Vox-Zuschauer ebenso in „Mütze“ verliebt haben und sich schon bald beim Tierheim Erding melden werden. Leider ist es keine große Überraschung, dass schwarze Hunde seltener adoptiert werden. Wieso das ein großer Fehler ist, liest du hier.

