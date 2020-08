Hund: Sat.1-Hundecoach verrät größten Erziehungsfehler – SO kannst du ihn vermeiden

Es ist ein häufiges Problem bei Hunde-Haltern. Wenn sich das Herrchen oder Frauchen nicht ausreichend sportlich betätigt, leidet auch der Hund. Bekommt zu wenig Bewegung, oft auch ungesundes Essen. Nimmt ebenfalls zu. Genau diese Problematik steht im Mittelpunkt der neuen Sat.1-Show „Mein Hund, die Kilos und ich“.

Fünf Hund-Mensch-Duos sollen bei Sat.1 den Kampf gegen die Kilos antreten. Das Prinzip ist leicht. Frauchen, Herrchen und Hund stellen ihre Ernährung um, machen Sport, versuchen so, die überflüssigen Pfunde loszuwerden. Einer, der sie dabei unterstützen soll, ist Hunde-Trainer und Erziehungsberater Holger Schüler. Wir haben mit dem erfahrenen Hunde-Coach gesprochen. Was sind die größten Fehler in der Erziehung, der Anschaffung und der Pflege des Hundes? Und wie kann ich sie abstellen?

Lieber Herr Schüler, welchen Fehler sehen sie als Hundeerziehungsberater immer wieder bei ihren menschlichen Klienten?

Die Vermenschlichung ist immer der große Fehler. Das heißt, wir behandeln unseren Hund wie einen Menschen. Und der zweite große Fehler ist, dass sich Menschen den Hund nach dem Aussehen aussuchen und nicht nach dem Charakter. Ganz oft kommen Hunde in eine Familie, in die sie eigentlich nicht gehören.

Wie kann man sich davor schützen?

Natürlich sollte man sich vorher darüber informieren, welche Hunde es gibt. Wie ist die Zucht? Und dann sollte man sich einen Fachmann an die Seite holen, der Aufklärungsarbeit leistet. Der in die Familien geht.

Als Beispiel: Wenn mich jemand anruft, bevor er sich einen Hund holt, machen wir einen Haustermin, wir bereden die Wünsche. Ich schaue mir die Wohnung an, dann schaue ich mir das Umfeld an. Als was arbeitet der Mensch, wie viel Zeit hat er? Und dementsprechend kann ich dann bei der Wahl des passenden Hundes unterstützen. Ich sag immer, wenn ein Mensch sich ein Auto holt, läuft er von Händler zu Händler, macht eine Probefahrt nach der anderen. Beim Hund ist das leider nicht so.

Sie coachen bei „Mein Hund, die Kilos und ich“. Dort ist vor allem die Vermenschlichung ein großes Thema. Aber auch, dass die Hunde nicht zwingend zu ihren Haltern passen. Was kann man in solchen Fällen noch tun?

Es gibt immer Möglichkeiten, das passend zu machen. Es liegt immer am Menschen. Der Hund macht nur das, was der Mensch signalisiert. Ich muss dem Menschen erklären, was für einen Hund er hat, was er braucht, und was er im Moment bekommt. Ich muss ihm also einen Spiegel vorhalten. Das muss wehtun. Aber dann kann man etwas verändern.

Das ist Holger Schüler:

Holger Schüler half schon als Jugendlicher in Tierheimen schwer erziehbare Hunde zu resozialisieren

Zunächst machte Schüler eine Lehre als Masseur und medizinischer Bademeister

Später machte er sich als Hundetrainer selbstständig

Er schreibt Bücher zu dem Thema und ist als Experte in Fachzeitschriften tätig

Noch einmal zum Thema Vermenschlichung. Es ist ja häufig so, dass der Hund mal schnell ein Stück Fleischwurst oder Ähnliches bekommt. Wie schädlich ist das?

Also ich sage es mal vorsichtig: Es stirbt kein Hund, wenn er mal ein Stück Brot mit Wurst bekommt. Wenn Gemüse, Nudeln oder Reis übrig bleiben, kann der Hund das natürlich in seinen Fressnapf bekommen. Aber nur ab und zu.

Wir reden nicht davon, dass die Hunde auf dem Sofa sitzen und Chips, Pizza und Käsemakkaroni essen. Alles, was gewürzt ist, sollte nicht gefüttert werden. Was aber in der Sendung passiert ist, ist dass die Hunde Tag und Nacht das Gleiche gegessen haben, wie der Mensch. Und das ist schlecht.

Wer war in der Show schwerer zum Abnehmen zu bewegen: Der Hund oder der Mensch?

Der Mensch. Wir müssen erst einmal den Menschen knacken und ihm erklären, warum die Situation so eskaliert. Er muss aufgeklärt werden. Und wenn man ihm dann hilft, und wenn da der Schalter fällt, dann passieren viele und tolle Dinge. Je intensiver wir daran gearbeitet haben, desto größer waren die Ergebnisse.

„Mein Hund, die Kilos und ich“ läuft immer sonntags um 17.45 Uhr bei Sat.1.