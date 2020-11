Hund erblickt Martin Rütter in TV-Sendung – was er dann macht überrascht

Es gibt Hunde, die werden geradezu von ihren Haltern vermenschlicht. Sie dürfen am Tisch sitzen, mit ins Bett oder haben die Couch für sich eingenommen. So einen Hund musste auch das Team von Martin Rütter in seiner neuen Vox-Show „Der Hundeprofi – Rütters Team“ kennenlernen.

Und zwar James. James ist ein Mops und wird von seiner Besitzerin sehr verhätschelt. Nicht verwunderlich also, dass da Hundetrainerin Steffi Krauß aus dem Team von Martin Rütter eingreifen muss.

Martin Rütter: Mops James greift den Hundeprofi an

Vorher schaut sich der Hundeprofi aber noch ein paar Videos von James an und siehe da. Der Mops schaut auch gerne Fernsehen. Was er jedoch nicht so gerne sieht, ist Martin Rütters Fernsehsendung „Der Hundeprofi“.

---------------------

„Hundeprofi“ Martin Rütter:

Martin Rütter wurde am 22. Juni 1970 in Duisburg geboren

studierte Sportwissenschaften

danach ließ sich Martin Rütter zum Tierpsychologen ausbilden

2008 startete bei Vox seine eigene Sendung „Der Hundeprofi“

Mittlerweile moderiert Rütter auch die RTL-Show „Martin Rütter – Die Welpen kommen“

Er hat schon diverse Bücher über das Training von Hunden verfasst

Beim Sender Vox laufen Rütters neue Shows „Helden auf vier Pfoten“ und „Der Hundeprofi - Rütters Team“

-------------------------------

Ein Mops machte den Hundeprofi gar nicht (Symbolbild). Foto: imago images / CHROMORANGE

Als James nämlich den gebürtigen Duisburger auf dem Bildschirm sieht, kläfft er auf einmal los, rennt in Richtung TV und springt erst mal den Fernseher an.

Martin Rütter: „Hat James etwas gegen den Hundeprofi?“

„Hat James etwas gegen den Hundeprofi?“, fragt Martin Rütter ein wenig provokant. Anscheinend. Schließlich will dessen Team ihm seinen Lebensstil abtrünnig machen.

-------------------------------

Mehr News zu Martin Rütter:

Martin Rütter: Direkte Worte an seine Fans – „Ich MUSS einfach ehrlich zu euch sein“

Martin Rütter: SO entlarvt er Tausende Hundebesitzer – „Was ist jetzt...“

Martin Rütter: Hundeprofi staunt nicht schlecht – „Ich habe schon alles erlebt, aber...“

------------------------------

Ob das klappt, siehst du samstags um 19.10 Uhr bei „Der Hundeprofi – Rütters Team“ auf Vox oder TV Now.

Bulldogge stellt Martin Rütter vor Herausforderung

Und auch eine Bulldogge war kürzlich nicht leicht zu handeln. Der Hund stellte den Hundeprofi vor eine schwierige Aufgabe. Weshalb sie ein „totaler Extremfall“ ist, erfährst du hier >>>.