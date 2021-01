Hund Flo wurde verstümmelt – bei „Harte Hunde“ (VOX) kommt der unfassbare Grund ans Licht

Treue Hunde-Augen, trauriger Blick – was Hund Flo durchmachen musste, ist schrecklich. Der Herdenschutzhund wurde aus einem Tierheim in Bulgarien nach Deutschland geholt, soll hier tierärztliche Hilfe bekommen, die nötig ist, um ihn wieder aufzupäppeln.

In der Vox-Sendung „Harte Hunde“ will Tierschutzhof-Inhaberin Andrea Hübner dem Vierbeiner helfen. Sie hat Erfahrung mit misshandelten Hunden. Denn Flo wurde verstümmelt.

Hund Flo wurde verstümmelt: Hartes Schicksal bei „Harte Hunde“ (Vox)

Der Hund kommt frisch aus Bulgarien, ist sechs Monate alt. Dort wurde er bereits im Welpenalter zugerichtet, Ohren und Schwanz sind kupiert.

„Das ist echt schlimm, dass sie die Ohren abgeschnitten haben und den Schwanz. Oh man, in so jungen Jahren“, merkt Andrea Hübner in der Vox-Tiersendung an.

Hund Flo aus "Harte Hunde".

Hund: Das ist die Sendung „Harte Hunde“:

„Harte Hunde“ ist eine Sendung bei Vox

Darin setzt sich Tierschutz-Experte Ralf Seger für notleidende Tiere ein

Die Tiersendung läuft seit 2017 im TV

Aktuell läuft die 6. Staffel bei Vox

Der Grund für diesen brutalen Eingriff ist unfassbar: Angeblich sollen kupierte Ohren und Schwänze bei Hunden weniger Angriffsfläche für Wölfe bieten. Eine Qual, nur um Wölfe fernzuhalten?

Hund Flo hat noch weitere körperliche Leiden

Doch das ist noch nicht alles, was Hund Flo körperlich belastet. Er hat einen labilen Knochenbau, wurde in Bulgarien in der Tierklinik nicht richtig behandelt. Jetzt soll ihm in Deutschland Abhilfe verschafft werden.

Tierschutz-Experte Ralf Seeger und sein Team von „Harte Hunde“ sind auf Andreas Tierschutzhof zu Besuch, um ihr bei Umbauten unter die Arme zu greifen. Teammitglied Stevie, der gemeinsam mit Ralf Seeger Tiere in Not rettet, kennt sich mit Herdenhunden aus und kümmert sich zunächst um Hund Flo, der sogar 39 Grad Fieber hat. Die lange Fahrt von Bulgarien hat dem Tier ordentlich zugesetzt.

Harte Hunde (VOX): Stevie will Hund Flo helfen.

Nach einem kurzen Check in der Tierklinik gibt es einen Verdacht: Flo könnte eine Knochenhautentzündung haben. Jetzt wird die Zeit zeigen, ob sich der junge Hund auf dem Tierschutzhof erholen kann.

Die ganze Folge von „Harte Hunde“ kannst du ab 19.10 Uhr bei VOX sehen oder bereits bei TVNow. (jhe)