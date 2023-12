Howard Carpendale: Ende einer Ära – Schlager-Star mit trauriger Verkündung

Howard Carpendale ist Kult. Der deutsch-südafrikanische Schlager-Star tourt mittlerweile seit einer halben Ewigkeit mit Hits wie „Hello Again“ und füllt dabei große Hallen. 2024 geht Howard Carpendale dann auch schon wieder auf Tour.

Aber: Fans von Howard Carpendale müssen jetzt ganz stark sein. Der Schlager-Star hat jetzt in einem Interview eine traurige Verkündung gemacht. Es geht um seine Tour-Pläne.

Howard Carpendale geht zum letzten Mal auf Tour

Am 14. Mai geht sie endlich los, die „Let’s do it again“-Tour von Howard Carpendale. Der Schlager-Star geht wieder einmal auf Deutschland-Tour. Den Auftakt macht Zwickau, dann geht’s weiter nach Leipzig. Insgesamt 16 Konzerte spielt Carpendale auf seiner Deutschland-Tour.

Für seine Fans wird es dann allerdings einen traurigen Abschluss beim Tourfinale Anfang Juni in Zürich geben. Der 77-Jährige hat nämlich jetzt in einem Interview mit der „Superillu“ offenbart, dass es seine letzte Tournee wird.

Aber keine Sorge, komplett aufhören will „Howie“ nicht. Statt einer langen anstrengenden Tour plant der Schlager-Sänger in Zukunft nur noch einzelne Konzerte, vielleicht sogar mehrmals in einer Stadt. „Außerdem ist es für das Klima besser, wenn man nicht mit zehn Sattelschleppern durch die Gegend fährt“, sagt Howard Carpendale.

Carpendale: „Möchte einiges nachholen“

Also: Am 14. Mai startet Carpendale in Zwickau seine letzte Deutschland-Tour. Dass der Auftakt im Osten Deutschlands stattfindet, hat der 77-Jährige ganz bewusst ausgewählt. „Ich habe in puncto Ostdeutschland noch einige Defizite. Durch meinen südafrikanischen Pass und die Tatsache, dass ich nach Amerika bin, als die Mauer fiel, gibt es dort noch etwas Luft nach oben. Nun möchte ich einiges nachholen“, erklärt Carpendale.