Howard Carpendale in Sorge – „Dem Jürgen geht es nicht besonders gut“

Eigentlich hatte sich Schlagerstar Jürgen Drews aufgrund einer Nervenkrankheit vor drei Jahren von der großen Bühne. Doch für seinen Kumpel Howard Carpendale macht er nochmal eine Ausnahme.

Am Samstagabend (20. September) dreht sich im ZDF nämlich alles um Howard Carpendale. Aufgrund seines 60. Bühnenjubiläums widmet Moderator Giovanni Zarrella eine ganze Sendung, um ihn zu feiern.

Ein besonderer Moment für Howard Carpendale

Die Show fand in der Dortmunder Westfalenhalle statt und brachte viele Wegbegleiter Carpendales zusammen. Gemeinsam mit Giovanni Zarrella wurde ein besonderes Ereignis vorbereitet: Drews kehrte für ein emotionales Duett mit seinem langjährigen Kumpel ans Mikrofon zurück, obwohl er nur selten öffentlich auftritt.

Jürgen Drews, der an der Krankheit Polyneuropathie leidet, wird durch diese Krankheit zunehmend eingeschränkt. Trotzdem nahm er für den deutsch-südafrikanischen Schlagersänger an der Show teil. „Wir singen möglicherweise zum letzten Mal zusammen und das bewegt einen“, teilte Carpendale gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit.

Howard Carpendales Sorge um seinen Freund

Das Publikum erlebte den berührenden Augenblick hautnah mit. „Man merkte, wie emotional das Publikum war während dieses Lieds“, kommentierte der 79-Jährige zur Stimmung im Saal. Trotz der Freude über das Wiedersehen äußerte er im Nachgang seine Bedenken: „Dem Jürgen geht es nicht besonders gut.“

Die Show wird als ein denkwürdiges Ereignis in Erinnerung bleiben. Howard Carpendale zeigte sich dankbar für diesen Moment mit Drews – womöglich ihr letzter gemeinsamer Bühnenauftritt.

