Howard Carpendale: Schock für Fans – Konzert muss abgesagt werden

Schlechte Neuigkeiten für die Fans von Howard Carpendale. Der Schlagerstar muss eines seiner Konzerte absagen.

In weniger als drei Wochen hätte der Auftritt von Howard Carpendale stattfinden sollen, doch jetzt verkündet der Veranstalter plötzlich, dass das Konzert abgesagt ist.

Howard Carpendale muss Konzert absagen: Der Veranstaltungsort ist gesperrt

Zwei Jahre lang haben die Schlagerfans auf diesen Abend gewartet. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden sämtliche Konzerte und Liveshows zunächst gestrichen. Am 26. April 2022 sollte es nun endlich wieder so weit sein: Howard Carpendale hätte in der Messe Dresden auftreten sollen.

Howard Carpendale kann nicht wie geplant auftreten. Foto: IMAGO / POP-EYE

Doch dazu wird es nicht kommen, wie der Veranstalter „Semmel Concerts“ am Donnerstag (7. April) im Netz bekannt gibt: „Sowohl das Konzert von Howard Carpendale (26.04.22), als auch „'Wahnsinn! – Die Show' mit den Hits von Wolfgang Petry“ (17.05.22) können voraussichtlich beide nicht stattfinden.“ Wann und ob die Konzerte nachgeholt werden können, ist unklar. Denn: Die Messe Dresden ist ab sofort bis mindestens August 2022 gesperrt.

----------------------------------------

Das musst du über Howard Carpendale wissen:

Howard Carpendale war 1963 südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen

Im Jahr 2003 gab Howard Carpendale bekannt, dass er an Multipler Sklerose erkrankt ist

Seine erfolgreichsten Lieder sind „Ti Amo“ und „Hello Again“

----------------------------------------

Howard Carpendale muss aussetzen: Location wird „zum Ankunftszentrum für Geflüchtete“

Die Fläche wird nun als Unterkunft für Vertriebene genutzt. „Die Messe ist zum Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine umfunktioniert worden und kann deshalb keine Veranstaltungen in den nächsten Wochen beherbergen“, heißt es in dem Statement.

Das neue Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete in der Messe Dresden: Bis Mitte Mai will Sachsen 15.000 Plätze in den Ankunftszentren für Flüchtlinge aus der Ukraine schaffen. Foto: IMAGO / Sylvio Dittrich

Wie die Landeshauptstadt auf ihrer Website berichtet, sind bereits über 4.500 Flüchtlinge in Dresden untergekommen. 2.595 Personen seien in privaten Wohnungen untergebracht, während 1.966 Menschen in kommunal organisierten Unterkünften verweilen.

----------------------------------------

Alle Kunden, die bereits Tickets für das Konzert von Howard Carpendale in Dresden erworben haben, werden in Kürze über das weitere Vorgehen informiert.

Bis dahin müssen sich die Schlagerfans die Lieder des Südafrikaners erst einmal weiterhin von zu Hause aus anhören.