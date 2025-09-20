Jürgen Drews packt bei Howard Carpendale aus: Fast wäre alles anders gekommen

Am Samstagabend (20. September 2025) präsentiert das ZDF zur Primetime einen großen Musikunterhaltungsabend. Giovanni Zarrella zu einer neuen Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ in Dortmund ein.

Mit dabei ist ein abwechslungsreiches Line-up: Kerstin Ott, Beatrice Egli, Paul Young, Alexander Klaws und Sasha sorgen für musikalische Highlights. Doch der Abend ist Schlagerlegende Howard Carpendale gewidmet: Der Ausnahmekünstler blickt wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag mit seinen großen Hits auf seine beeindruckende Karriere zurück.

Als Jürgen Drews und Howard Carpendale gemeinsam auf der Bühne stehen, blicken sie auf ihre erste Begegnung zurück. Das Überraschende? Jürgen Drews hätte fast einen anderen Weg eingeschlagen…

Zwei Schlagerikonen auf der Bühne vereint

Sichtlich emotional bewegt wendet sich Howard Carpendale an Jürgen Drews nach einem gemeinsamen Duett auf der Showbühne: „Wir beide sind nicht mehr die Jüngsten. Weißt du, wann ich das erste Mal gesehen habe?“

„Erzähl“, reagiert Jürgen Drews neugierig. Howard Carpendale fährt fort:„Ich war gar nicht so lange in Deutschland und du sangst bei Les Humphries Singers. Es war 1967. Ich guckte mir ihn an und dachte: ‚Mann, der sieht verdammt gut aus, der Typ. Tut er immer noch.‘“

Jürgen Drews enthüllt brisante Karriere-Details

Und fügt hinzu, dass er ein starker Sänger sei und er auch im Ausland, in den USA, Fuß gefasst hätte. Plötzlich enthüllt Jürgen Drews, dass seine Karriere fast einen anderen Weg genommen hätte.

„Ich war auch da. Ich war schon kurz davor in die Top 40 der USA zu kommen. Ich habe mir damals gesagt: Wenn ich es schaffe in die Top 40 zu kommen, dann bleibe ich in den USA. Ich bin froh, dass ich es nicht geschafft habe, dann wäre ich nicht mit Ramona zusammen. Es würde meine Tochter nicht geben und ich würde nicht mit dir hier stehen“, enthüllt Jürgen Drews.

Es sind Worte, die vielleicht sogar einige seiner treuesten Anhänger überraschen dürften. Hast du diese Geschichte gekannt? Die gesamte Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ ist parallel in der ZDF-Mediathek verfügbar. Und auch danach noch abrufbereit.