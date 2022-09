„House of the Dragon“: Jetzt herrscht traurige Gewissheit – Fans gehen auf die Barrikaden: „Riesiger Fehler!“

Die Serie „House of the Dragon“ ist gerade Gesprächsthema Nummer eins unter den Fans des Fantasy-Vorgängers „Game of Thrones“. Der Ableger liefert den Zuschauern die Geschichte der Targaryen-Dynastie, welche über Jahrhunderte regierte.

Bei so einer langen Zeitspanne mussten sich die Macher von „House of the Dragon“ aber auch etwas einfallen lassen. Schließlich soll die Geschichte so ausführlich wie möglich erzählt werden. Deshalb erwartet die Fans in der sechsten Folge eine riesige Veränderung. Und damit sind viele überhaupt nicht einverstanden.

„House of the Dragon“: Zwischen der fünften und sechsten Folge liegen zehn Jahre

Es ist wohl der größte Zeitsprung in der „Game of Thrones“-Welt. In der Ursprungsserie gab es sowas nämlich noch nie. Zumindest kein Unterschied der Folgen von zehn Jahren. Doch genau das erwartet die Zuschauer zwischen der fünften und sechsten Folge, die am Montagmorgen (26. September) erscheinen wird.

Schon jetzt können sich die Fans den Trailer zur sechsten Staffel anschauen. Und einige werden sofort stutzig, als sie sehen, welche Hauptdarstellerinnen im weiteren Verlauf der Serie ersetzt werden.

Das ist „House of the Dragon“:

Es handelt sich um die Vorgeschichte zu „Game of Thrones“

Die Handlung spielt circa 200 Jahre vor der Originalserie

Staffel 1 startete in Deutschland am 22. August 2022 bei Sky bzw. seinem Streamingdienst WOW um 3 Uhr nachts

„House of the Dragon“: Auf diese Schauspielerinnen müssen Fans verzichten

Betroffen von dem Schauspielerwechsel sind die Rollen der Prinzessin Rhaenyra, gespielt von Milly Alcock und die Rolle der Alicent, gespielt von Emily Carey. Die neuen Darstellerinnen sollen die beiden zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte zeigen. Denn zehn Jahre später werden aus den beiden Mädchen reife Frauen. Doch manche Fans wollen nicht wahrhaben, dass jetzt einfach so neue Schauspielerinnen ins Spiel kommen.

Eine Nutzerin kommentiert auf Instagram zum Beispiel: „Die Schauspielerinnen zu ersetzen ist ein großer Fehler! Wie kann man so eine falsche Idee haben? Ich mag den Trailer zur sechsten Folge überhaupt nicht!“. Ein andere Zuschauer sieht das ähnlich: „Habe mir gerade den Trailer angeschaut und es sieht einfach komisch aus mit den neuen Schauspielerinnen.“

Zukünftig wird die Rolle der Rhaenyra Targaryen von Emma D’Arcy und die der Alicent von der Schauspielerin Olivia Cooke gespielt.

