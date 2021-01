„Hot oder Schrott“ (VOX): Evelyn Burdecki sorgt für Fremdschäm-Moment – wegen dieses Satzes

Bei der Vox-Show „Hot oder schrott“ hat sich Evelyn Burdecki ganz schön was geleistet, wenn sie ihren Satz wirklich ernst gemeint hat...

Die Rede ist von Evelyn Burdecki, die ja bekanntlich keinesfalls Langeweile aufkommen lässt, wenn sie zu Gast in einer TV-Sendung ist. So geschehen am Sonntagabend in der Promispezial-Show von „Hot oder Schrott“(VOX). In der Sendung testen Prominente allerhand Produkte aus der ganzen Welt.

„Hot oder Schrott“ (VOX): Evelyn Burdecki sorgt für peinlichen Moment

Und dann passiert es: Als Evelyn Burdecki das erste Produkt bei „Hot oder Schrott“ auspacken soll, beschert sie den Zuschauern einen peinlichen Fremdschäm-Moment.

Der kessen TV-Blondine und Supertalent-Jurorin wird vom Sender ein großes Paket geliefert. Darauf steht groß geschrieben „Glide Cycle“. Ein besonderes Sport-Utensil, das in den USA bereits der Renner ist. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Evelyn Burdecki ist für ihre kessen Sprüche bekannt. Foto: imago images

Ein sogenanntes „Glide Cycle“ ist ein Running-Fahrrad, bei dem es zwar Räder gibt, diese allerdings nur als Stütze und Stabilisierung dienen. Vielmehr joggt man parallel. Der Clou: Das Gefährt wiegt extrem wenig, ist somit also keine zusätzliche Belastung beim Laufen, sondern erleichtert es.

Evelyn Burdecki hat von dem Sporttrend offenbar noch nichts gehört.

Evelyn Burdecki will das Glide Cycle bei "Hot oder Schrott" ausprobieren. Foto: TVNOW

Evelyn Burdecki: „Ist da ein Glied drin?“

Die einstige Bachelor-Kandidatin liest sich lediglich den Namen auf dem Paket durch – und das auch noch völlig falsch und nicht auf Englisch im Sinne von „glide“ wie „gleiten“, sondern auf Deutsch: „Ein Glied. Ist da ein Glied drin?“, fragt die 32-Jährige prompt. Und rechtfertigt sich schließlich: „Wenn etwas so da steht, dann lese ich das so ab. Ein Riesen-Glied?“ Logisch wäre diese Erklärung für Evelyn Burdecki allemal. „Man weiß es nicht, Elefanten haben ja auch große Glieder“, stellt sie schließlich fest.

Das ist Evelyn Burdecki:

Evelyn Maria Burdecki wurde am 20. September 1988 in Düsseldorf geboren

Evelyn brach eine Ausbildung bei Aldi ab, um sich ihrer TV-Karriere zu widmen

Ihre ersten Fernseherfahrungen machte die Blondine in der RTL-Datingshow „Take Me Out“

Im Jahr 2017 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil, schied jedoch schon in der ersten Folge aus

Ihren größten Erfolg schrieb Evelyn im RTL-Dschungelcamp, als sie 2019 als Dschungelkönigin hervorging und 100.000 Euro gewann

Anschließend nahm sie bei „Let's Dance“ teil, wo sie den fünften Platz belegte

Seit 2020 sitzt sie in der Jury von "Das Supertalent"

Ganz so einfach zu handeln ist das „Glide Cycle“ schließlich nicht für die Ex-Dschungelkönigin. Beim ersten Versuch, mit dem Rad zu rennen, fährt sie fast schon jemanden um.

Wie sie sich noch alles angestellt hat und welche irren Sprüche Evelyn Burdecki in der VOX-Sendung „Hot oder Schrott – Promi Spezial“ rausgehauen hat, kannst du aktuell bei TVNow sehen.

