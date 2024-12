Horst Lichter: Schon 14 Tage vor Weihnachten passiert es

Wenn Weihnachten naht, wird es selbst bei den bekanntesten Promis besinnlich. Dabei sind Plätzchen backen, ausgelassene Abende auf dem Weihnachtsmarkt, Geschenkbesorgungen und das weihnachtliche Schmücken der eigenen vier Wände auf der To-Do-List.

Dies trifft selbstverständlich auch auf „Bares für Rares“-Kult-Moderator Horst Lichter zu. Er war bei der Freitagabendshow Riverboat im MDR zu Gast und gewährte den Zuschauern einen Einblick in sein ganz persönliches Weihnachtsfestprogramm.

Horst Lichter: Dekorations-Frühstarter

Doch wie verbringt Horst Lichter das Fest der Liebe? Bei ihm und seiner Frau Nada wird schon früh der weihnachtliche Zauber entfacht. „Wir sind da sehr altromantisch veranlagt. Es wird relativ früh geschmückt. Ich mag es, wenn man schon einen Tannenbaum und einen Adventskranz ausgesucht hat. Mein Hase ist da zu Hause richtig weit vorne und bastelt sehr viel […]“, erzählt er.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: „Bares für Rares“-Kandidat erlebt Geldregen: „Vollkommen irre“ +++

An unterhaltsamer Gesellschaft an den Weihnachtsfeiertagen wird es dem renommierten TV-Koch dagegen nicht mangeln. So wird er seine acht Enkelkinder sehen können. „Es ist schön, wenn man da die leuchtenden Augen sieht. Allerdings vermittele ich ihnen auch, was Weihnachten eigentlich ist“, berichtet er vorfreudig.

Horst Lichter: „Ich finde Weihnachten wunderbar!“

Da die Patchwork-Familie aber so groß ist, gestalte sich die Organisation eines gemeinsamen Festes schwierig. Als Alternative treffe man sich schon vierzehn Tage vor dem eigentlichen Weihnachtsfest und organisiere an einem Tag ein unterhaltsames und harmonisches Miteinander.

Hier haben wir weitere Nachrichten für dich zusammengestellt:

Außerdem zeigt sich Horst Licher als passionierter Weihnachtsfan: „Weihnachten ist für mich wichtig. Es muss alles geschmückt sein und danach riechen. Ich finde Weihnachten wunderbar!“