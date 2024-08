Horst Lichter: Nach „Bares für Rares“ zur Primetime geht die Nachricht um

Seit Jahren begeistern Horst Lichter und sein „Bares für Rares“-Team die Zuschauer am Nachmittag. Pünktlich um 15.05 Uhr geht die beliebte Trödelshow auf Sendung. Doch das ZDF zeigt ab und an auch mal eine Sondersendung zur besten Sendezeit im Programm. So auch am Mittwochabend (31. Juli).

Ab 20.15 Uhr sehen die ZDF-Zuschauer, wie Horst Lichter gemeinsam mit den Händlern und den Experten ausnahmsweise mal nicht im Pulheimer Walzwerk ist. Die Abendsendung von „Bares für Rares“ wird nämlich im Kloster Eberbach gedreht. Doch wie kommt der Ortswechsel wohl beim Publikum an?

Horst Lichter muss sich geschlagen geben

Eigentlich gilt die Abendsendung von „Bares für Rares“ als absoluter Quotengarant. Doch an diesem Tag muss sich Horst Lichter und das ZDF leider geschlagen geben. Zwar war die Quote immer noch beachtlich, doch im Vergleich zu vergangenen Ausgaben ist ein Abwärtstrend sichtbar.

Wie DWDL berichtet, schauten zur Primetime rund 2,93 Millionen Zuschauer zu, wie Horst Lichter und sein Team die Kandidaten im ZDF begrüßen. Das entspricht einem Marktanteil von 13,1 Prozent – gute Werte für den Sender. Trotzdem sind es 60.000 Zuschauer weniger als zur letzten Sonderausgabe. Schuld daran ist ausgerechnet die ARD.

Horst Lichter von Konkurrenz überholt

Der Tagessieg geht wohl eindeutig an die ARD. Der Grund: Am 31. Juli war der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung von Olympia an der Reihe. Wie die vergangenen Tage bereits gezeigt haben sorgt das sportliche Großereignis für unfassbare Einschaltquoten. Am beliebtesten waren wieder einmal die Schwimmwettkämpfe mit sage und schreibe 6,79 Millionen Zuschauern – da sieht die Konkurrenz eher blass aus.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.