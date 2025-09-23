Horst Lichter verliert bei „Bares für Rares“ die Fassung: „Leck mich am Ar**h“

Kraftausdrücke aus dem Munde von „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter sind eher selten. Zwar freut und ärgert sich der Kultmoderator gerne mal in der ZDF-Trödelshow gerne einmal, aber meistens doch recht gesittet. Als jedoch ein DJ aus Mallorca bei Horst auftauchte, konnte der 63-Jährige nicht mehr an sich halten.

Was war geschehen? Nun ja, am Montag (22. September 2025) begab es sich, dass das Ehepaar Elke und Norbert Thannheimer aus Essen zu „Bares für Rares“ gekommen waren, um einen funkelnden Ring zu veräußern. An sich nichts ungewöhnliches, wurde doch schon viel Schmuck bei „Bares für Rares“ am Händlerin oder Händler gebracht. Norbert jedoch wusste mit seinem Job zu punkten.

Mallorca-DJ bei „Bares für Rares“

„Ich war Kult-DJ auf Mallorca im Oberbayern und habe den Megapark eröffnet, und habe dreißig Jahre auf Mallorca gelebt. Habe da auch meine Frau kennengelernt und mein Sohn ist auch da geboren“, berichtete der Kandidat. Und sorgte damit für den Lichterschen Gefühlsausbruch. „Ja, leck mich am Arsch, der Typ ist berühmt“, verlor der Moderator kurzerhand die Fassung, fand sie aber recht schnell wieder. Ob sie sich im Urlaub in ihn verliebt habe, wollte Lichter von Elke Thannheimer wissen. Und wie. Und das sehr erfolgreich. Seit dreißig Jahren sind Elke und Norbert mittlerweile ein Paar. Wie süß.

Ein echter Mallorca-Promi bei „Bares für Rares“. Foto: Screenshot ZDF

Doch nun zum Geschäft. Den Ring hatte Elke einst von ihrer Mutter geerbt, jedoch gab es keine Verwendung mehr für ihn. Die Chance für „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz, ihn zu begutachten. Er sei wie eine Schleife geformt, dozierte die Sachverständige, mit einem blauen Saphir besetzt. Hergestellt sei der Ring etwa in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dazu mit Diamanten besetzt, ein wahrlich spannendes Stück, leider nicht mehr in allerbestem Zustand.

Doch konnte der Ring den hohen Preiswunsch von 1.500 Euro gerecht werden? Nicht ganz. 900 bis 1.000 Euro seien aber drin, so die ZDF-Expertin. Das sahen die Händler ähnlich. Und so ging der Ring für anständige 800 Euro an Lisa Nüdling.

