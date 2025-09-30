Horst Lichter: „Das ärgert mich bei Bares für Rares am meisten“

Er ist der Mann der ersten Stunde. Der Mann, der jede Rarität hat kommen und gehen sehen, der stets mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen seine Kandidatinnen und Kandidaten begrüßt: „Bares für Rares“-Urgestein Horst Lichter.

Seit der ersten Folge im Jahre 2013 moderiert Horst Lichter die Sendung. Mittlerweile durfte er sogar schon einmal gegen die goldene „Bares für Rares“-Regel verstoßen und selbst etwas kaufen. Doch es gibt auch Dinge, die scheinen den 63-Jährigen an seiner Sendung zu stören.

Das stört Horst Lichter an „Bares für Rares“

So endete die Ausgabe am Montag (29. September 2025) mit einem kleinen Gespräch unter Kollegen. Genauer gesagt: einem Gespräch zwischen Horst Lichter und Julian Schmitz-Avila. Letzterer hatte an diesem Tag eine edle Flasche Cognac erstanden (hier kannst du die ganze Geschichte nachlesen).

„Du, ich hätte drauf wetten können, dass du sie kaufst“, witzelte der Moderator. Darauf ging Schmitz-Avila natürlich direkt ein: „Hast du darauf spekuliert, dass wir sie gleich zusammen …?“

++ Dior-Brosche bei „Bares für Rares“: Händler pulverisiert die Expertise ++

Dem wäre Horst sicherlich nicht abgeneigt gewesen. „Son kleines Probiererchen“, scherzt der „Bares für Rares“-Star, „es ist ja auch Feierabend“. Leider, wie er und Julian finden. „Das ärgert mich bei Bares für Rares am meisten. Weißt du, das ist zu schnell vorbei“, so Lichter.

„Bares für Rares“ ist DIE Erfolgssendung im ZDF

Ein Ärger, den die Hunderttausenden Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Trödel-Show tagtäglich einschalten, wohl nur allzu gut nachvollziehen können.

Jedoch muss man sich über zu wenig „Bares für Rares“ wohl keine Sorgen machen. So zeigt das ZDF von montags bis freitags jeweils um 15.05 Uhr eine neue Ausgabe seiner Erfolgssendung. Dazu kommen Sondersendungen wie „Händlerstücke“ oder „Lieblingsstücke“ am Wochenende sowie Wiederholungen der Kultshow auf dem ZDF-Spartensender ZDFneo.