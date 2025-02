Horst Janson: Tochter rührt zu Tränen – „Geliebter Papi!“

Ein Ort der Ruhe für den geliebten „Sesamstraßen“-Star: Horst Janson (†89) wurde im idyllischen Friedwald „Waldruh“ bei Bad Tölz beigesetzt. An einer majestätischen Erle, die als Tor zur Anderswelt gilt, fand seine Asche ihre letzte Ruhe – ein Platz voller Frieden und Naturzauber.

Wie die „Bild“ berichtet, kamen rund 100 Freunde und Weggefährten, um Abschied zu nehmen. Unter ihnen die Schauspielerin Michaela May (72), die Designerin Gabriele Blachnik (71) und Mediengrößen wie Patricia Riekel und Helmut Markwort. Horst Janson, der im Januar 2025 nach schwerer Krankheit verstarb, hinterlässt eine große Lücke.

Emotionaler Abschied von Horst Janson

Michaela May berührte die Trauergemeinde mit einem Gedicht über die Natur, das perfekt zu Jansons Liebe zur Welt passte. „Es ist ein Gedicht über die Natur, das so wunderbar gepasst hat“, erklärt May ergriffen im Gespräch der „Bild“, „Es erzählt davon, dass man in allen Teilen der Natur den Menschen sehen kann, der verstorben ist. In den Wellen am See, in Blumen, Blättern und Schmetterlingen. Wir sind und bleiben alle ein Teil der Natur.“

+++ Trauer um „Sesamstraßen“-Star Horst Janson: „Ein Stück Kindheit ist gegangen“ +++

Nach der Beisetzung lud die Familie zu einem herzlichen Beisammensein in einem Gasthof ein. Witwe Hella und die Töchter Laura und Sarah begrüßten die Gäste mit bayerischen Schmankerln. Doch es war Laura Janson, die mit ihrer bewegenden Rede auf ihren „geliebten Papi“ alle zu Tränen rührte. Sie erinnerte an die warmen Worte ihres Vaters: „Du schaffst das. Mach dir keine Gedanken.“

Patricia Riekel, die Horst Janson seit 45 Jahren kannte, beschrieb den ARD-Star als einzigartigen Menschen. „Horst war ein Sonderfall an Mensch. Er liebte alle, und alle liebten ihn. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der niemals etwas Negatives über jemand sagte. Wenn man ihn traf, war die Welt heller und netter“, so Riekel zu „Bild“.