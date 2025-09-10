Höhner mit Lampenfieber vor Auftritt auf Mallorca – „Ich brauche diese Anspannung“

Wer an den Kölner Karneval denkt, der denkt wohl auch automatisch an sie: die Höhner! Seit den 1970er-Jahren begeistert die Band mit typischer „Kölscher Musik“. Klar, dass sie bei der „Kölschen Woche“ am Ballermann auf Mallorca nicht fehlen dürfen.

Am Montag (8. September) trat die Gruppe im Bierkönig auf. Unsere Redaktion hat die Höhner nach ihrem Auftritt getroffen und mit ihnen über ihre ganz persönlichen Pre-Show-Rituale gesprochen.

„Ich brauche diese Anspannung“

Als die Höhner die Bühne im Bierkönig betreten, herrscht Ausnahmezustand. Höchst professionell zieht die Band ihr Programm durch – von Aufregung keine Spur. Hinter den Kulissen sieht das jedoch anders aus. Bei Leadsänger Patrick Lück macht sich vor dem Auftritt auch mal Lampenfieber breit – dies sei aber nötig, wie er im Interview verrät.

„Ich brauche diese Anspannung. Die kanalisiert man dann kurz vor dem Gig, um dann die Energie explosionsartig auf der Bühne rauszuhauen“, erklärt der Höhner-Sänger. Auch sich das gemeinsame Einschwören vor einem Auftritt sei für die Band wichtig.

„Jeder für sich macht seine Sachen zur Showvorbereitung. Aber vorm Auftritt kommen wir alle noch mal zusammen, schwören uns ein bisschen ein und klatschen uns einmal ab. Das gehört schon dazu, denn wenn man da zusammen rausgeht, will man ja auch als Einheit die Leute packen“, erzählen uns Patrick und sein Band-Kollege Freddi Lubitz-Ragland. Abergläubisch, dass der Gig in die Hose geht, wenn sie vor dem Auftritt eine bestimmte Sache nicht machen, sind die Musiker jedoch nicht.

Jung und Alt feiern gemeinsam

Gut gehen tut die Show im Bierkönig auf jeden Fall. Die Stimmung im Bierkönig, als die Höhner auf der Bühne stehen, ist top. Jung und Alt liegen sich in den Armen, feiern gemeinsam zur Musik. Ein Phänomen, das die Band auch regelmäßig bei ihren Auftritten beobachtet.

Vor allem der Song „Prinzessin“ habe laut ihnen dafür gesorgt, dass noch mal mehr ein jüngeres Publikum angesprochen wird. „Wir haben es jetzt gerade erst wieder erlebt, dass vom kleinsten Kind bis zur Oma und zum Opa alle querbeet am Mitgrölen sind und das Lied echt durch alle Altersgruppen gefeiert wird“, erzählen sie uns. Die Höhner sind Kult – und das generationenübergreifend.