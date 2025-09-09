Höhner werden nach ihrem Bierkönig-Auftritt deutlich: „Mallorca hat ja auch so einen Ruf weg“

Aktuell ist die Kölsche Woche am Ballermann wieder in vollem Gange. Urlauber können sich in dieser Zeit auf zahlreiche Auftritte von bekannten Kölner Bands freuen. Ein besonderes Highlight gibt es bereits am Montag (8. September): Die Höhner stehen im Bierkönig auf der Bühne. Die Stimmung? Ausgelassen (wir berichteten)!

Unsere Redaktion hat die Kölner Band nach ihrem Auftritt zum Interview getroffen. Uns verraten die Höhner, was sie vom Mallorca-Publikum halten, welche Unterschiede sie zum Kölner Karnevalspublikum sehen – und warum sie sich jedes Jahr aufs Neue auf die Kölsche Woche freuen.

„Mallorca hat ja auch so einen Ruf weg“

Noch voller Adrenalin kommen Jens Streifling und Freddi Lubitz-Ragland von den Höhnern zu unserem Gespräch. „Es war ’ne super Stimmung, wir sind von Anfang an mitgerissen worden von den Leuten und es ist immer sehr schön, rot und weiß, unsere Stadtfarben, zu sehen. Es macht einfach super viel Spaß“, erklären sie uns.

Auch vom Bierkönig-Publikum zeigt sich die Band positiv beeindruckt: „Mallorca hat ja auch so einen Ruf weg. Aber ich finde, gerade hier bei der Kölschen Woche merkst du halt, dass dieses ‚Kölsche Gefühl‘ – also dieses zusammen singen, tanzen und feiern wollen – total auf die Bühne strahlt.“ Einen wirklichen Unterschied zwischen dem Kölner Karnevalspublikum und den Mallorca-Partygästen sehen die Höhner kaum.

+++ Mia Julia sorgt für nächste Überraschung: „Jetzt ist es raus!“ +++

Höhner auch nächstes Jahr wieder dabei?

Stattdessen kommen bei der Band eher Heimatgefühle auf. „Man sieht halt wirklich Gesichter, die man aus Köln kennt“, erzählen sie. Und auch wer nicht aus Köln kommt, sei auf Mallorca für die Karnevalsstimmung offen: „Die Leute freuen sich halt, wenn das ‚Kölsche Gefühl‘ hier herkommt. Ich glaube, dass diese bunte Mischung hier passt.“

Mehr Nachrichten:

Es ist bereits das dritte Mal, dass die Höhner im Rahmen der Kölschen Woche auf Mallorca auftreten. Wenn es nach ihnen geht, wird es auch ein viertes Mal geben. „Wenn wir gebucht werden, sind wir gerne wieder dabei. Mittlerweile ist es ein Brauchtum – wäre ja schade, wenn man das Brauchtum beendet“, sagen sie lächelnd.