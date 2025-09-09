Höhner betreten die Bühne auf Mallorca – das Publikum rastet sofort aus

Seit Montag (8. September) heißt es am Ballermann wieder: „Kölle Alaaf!“ Die Kölner Wochen auf Mallorcas berühmter Partymeile sind offiziell gestartet. Schon zur Eröffnung gibt es ein echtes Highlight für alle Feierwütigen im Bierkönig.

Niemand Geringeres als die Höhner eröffnen die Party-Woche und zeigen sofort, warum sie seit Jahrzehnten zu den Legenden der kölschen Musik gehören.

Bierkönig im Ausnahmezustand

Um etwa 14 Uhr ist es so weit: Die Höhner betreten die Bühne im neuen Bereich des Bierkönigs. Der Fläche ist prall gefüllt, die Stimmung sofort auf Hochtouren. Eine Altersgrenze gibt es nicht: Sowohl jung als auch alt feiern gemeinsam auf Mallorca.

Die Höhner liefern Hit auf Hit: „Au Revoir“, „Gisela“ – und das Publikum singt textsicher mit, liegt sich dabei lächelnd in den Armen. Diese Energie kommt bei den Höhnern an – und wird geschätzt. Die Band bezieht die Fans aktiv mit ein, verteilt T-Shirts, stößt mit Kölsch an und animiert immer wieder zum Mitsingen. Als schließlich die Mega-Hits „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ und „Viva Colonia“ erklingen, feiert wirklich jeder mit – selbst wer sonst nur wenig mit Karneval zu tun hat.

Besonderer Gast-Auftritt

Ein weiteres besonderes Highlight: Peter Wackel betritt für einen Gast-Auftritt die Bühne und stimmt gemeinsam mit den Höhnern den Song „Prinzessin“ an. Das Mallorca-Publikum tobt. Nach einer Stunde verabschieden sich die Höhner von der Bühne – zurück bleibt ein begeistertes Publikum voller glücklicher Gesichter.

Anne und ihr Mann Bernd aus Köln schwärmen gegenüber unserer Redaktion: „Das war ein richtig geiler Auftritt!“ Auch Lisa und ihre Freunde sind begeistert: „Die haben richtig gute Stimmung gemacht, uns hat es sehr gut gefallen.“ Auf die Frage, ob die Höhner im nächsten Jahr wieder bei der Kölner Woche auf Mallorca mit dabei sein sollen, gibt es ein klares: „Ja!“

