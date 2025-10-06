Investor verlässt Pitch bei „Höhle der Löwen“ – jetzt sprechen Gründer Klartext

Eigentlich startete das Gründertrio von „Whacky“ in der Ausgabe vom 29. September vielversprechend in die Vox-Show „Höhle der Löwen.“ Die Investoren zeigten sich interessiert, das Produkt kam gut an, doch dann eskalierte der Pitch. Carsten Maschmeyer verließ wutentbrannt das Studio. Für die Gründer Daniel, Peter und Gregor kam dieser Moment völlig überraschend. Im Gespräch mit unserer Redaktion beziehen sie nun Stellung zu dem Vorfall.

„Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagen die Gründer rückblickend.

Trotz der hitzigen Szene zeigen sie Verständnis für die Entscheidung der Löwen: „Natürlich respektieren wir die Sichtweisen und Entscheidungen von Investoren. Wir hätten uns an dieser Stelle jedoch lieber einen inhaltlichen Austausch gewünscht, um ‚Whacky‘ gemeinsam besser zu machen.“

Doch was war passiert? Das eigentliche Produkt – hochwertige Bio-Rindfleischsticks ohne Zusatzstoffe – überzeugte die Investoren zunächst. Doch die Stimmung kippte, als unter anderem Mitgründer Gregors Rolle zur Sprache kam. Er ist nicht nur Teil des Gründerteams, sondern auch Inhaber einer Fleischfabrik, die „Whacky“ beliefert, und Co-Gesellschafter. Ein Interessenkonflikt ließ sich damit nicht ausschließen.

„Höhle der Löwen“-Investor verlässt Pitch

Als die Gründer unter Druck gerieten, verlor Carsten Maschmeyer die Geduld. „Wisst Ihr was, Consulting ist vorbei. Ihr wollt anscheinend keinen Deal“, schimpfte der Star-Investor. Kurz darauf machte er seinem Ärger endgültig Luft: „Ich höre mir das nicht länger an, ich bin raus.“ Dann verließ er den Pitch vorzeitig.

Das Trio rund um „Whacky“ blickt auf die entscheidenden Minuten auch selbstkritisch zurück.

„Im Rückblick würden wir in der zweiten Hälfte des Pitches noch klarer betonen, dass wir ‚Smart Money‘ suchen – also einen Investor, der nicht nur Kapital einbringt, sondern auch mit Know-how und Leidenschaft an unserer Seite steht“, so die „Höhle der Löwen“-Kandidaten. An ihrer Offenheit für eine solche Partnerschaft habe sich bis heute nichts geändert.