„Höhle der Löwen“: Nach Weihnachts-Special folgt die traurige Tatsache

Alle Jahre wieder bringt „Die Höhle der Löwen“ nicht nur innovative Geschäftsideen, sondern auch festlichen Glanz auf den Bildschirm. Das Weihnachts-Special der beliebten Show verzaubert mit geschmückten Hütten und einem beeindruckenden Baum – ein Fest für die Sinne und die Unternehmerherzen.

Das Weihnachts-Special punktet stets mit einer Mischung aus festlicher Stimmung und scharfen Verhandlungen. Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Tillman Schulz und Judith Williams kämpften um die besten Geschäftsideen und sorgten für spannende Momente. Doch wie hat sich das Special im hart umkämpften Primetime-Duell geschlagen?

„Die Höhle der Löwen“: Jetzt herrscht Gewissheit

Am Dienstagabend (10. Dezember) flimmerten viele Highlights über die deutschen Bildschirme. Dabei war die Konkurrenz für „Die Höhle der Löwen“ groß: Der „Brennpunkt“ im Ersten lockte laut dem Medienmagazin „DWDL“ 5,37 Millionen Zuschauer an und erreichte beeindruckende 21,8 Prozent Marktanteil. Auch andere Formate mischten kräftig mit: „Die Kanzlei“ und „In aller Freundschaft“ sicherten sich starke 4,46 und 3,73 Millionen Zuschauer.

Und selbst „Joko und Klaas gegen ProSieben“ überzeugte mit 1,07 Millionen Zuschauern und starken 17,1 Prozent in der Zielgruppe. Unterdessen erreichte „Die Höhle der Löwen“ auf Vox insgesamt 1,10 Millionen Zuschauer. In der jüngeren Zielgruppe waren es nur 0,31 Millionen, was einem Marktanteil von 7,1 % entspricht. Dabei konnte die deutsche Unterhaltungsshow in der Vergangenheit schon mal besser punkten.

Währenddessen konnte die „Hartz und herzlich“-Folgen aus Trier-West und Düren 0,46 und 0,38 Millionen Zuschauer verbuchen, in der Zielgruppe kamen die Programme auf 5,5 und 7,3 Prozent.

Folge verpasst? Kein Problem! In der RTL Plus-Mediathek können Fans der Sendung ganz bequem die spannenden Geschäftsideen im Weihnachts-Special nachholen.