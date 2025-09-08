„Auch das noch!“: 98-Jähriger sorgt für Schock-Moment bei „Die Höhle der Löwen“

DAS gab es noch nie! Ein 98-Jähriger hat in der aktuellen Folge von „Die Höhle der Löwen“ gleich zwei Rekorde aufgestellt: Der älteste Gründer der Showgeschichte UND der mit dem frechsten Bluff.

In der Sendung vom Montag (8. September) stolzierte Opa Heinz Schlechtingen im feinen Zwirn mit Sakko und Krawatte ins Rampenlicht. Plötzlich fällt ihm der Gehstock aus der Hand. Entsetzen bei den Löwen! Janna Ensthaler (41) springt auf, will helfen. „Auch das noch!“, keucht der Senior. Er erklärt: „Ich kann mich nicht mehr bücken.“ Sekundenlang Schockstarre, dann Entwarnung. Alles nur Show.

„Die Höhle der Löwen“: Deal or No Deal?

Denn genau das ist die Idee: „Steets“, eine kleine Stütze für Krücken und Gehstöcke. Mit ihr lassen sich Gehhilfen ganz easy abstellen, ohne dass sie umkippen. Entwickelt hat die Erfindung Heinz’ Enkel Phil gemeinsam mit zwei Geschäftspartnern. Opa Heinz spielte die perfekte Rampensau für den Pitch. „Na cool“, jubelt Janna Ensthaler. Carsten Maschmeyer (66) nickt: „Super easy.“

+++ „Höhle der Löwen“-Star packt über Deals aus – „Keiner wollte investieren“ +++

Und Rückkehrer Frank Thelen (49)? Der ist baff, dass diese simple, geniale Idee bisher keiner hatte. Millionen Menschen könnten schließlich profitieren. Von der Dusche bis zum Supermarkt, die Hände bleiben frei. Doch der eigentliche Star bleibt Opa Heinz.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf die Frage nach seinem „Geheimnis“ für 98 fitte Jahre antwortet er trocken: „Sie können alles machen, was Sie wollen. Rauchen, trinken, feiern. Nur eins dürfen Sie nicht: Sie dürfen nicht sterben!“ Die Löwen lachen Tränen. Doch dann wird es ernst.

Das Gründer-Trio will satte 300.000 Euro für 15 Prozent. Bei gerade einmal 60.000 Euro Umsatz bisher. Da kippte die Stimmung. Löwe für Löwe winkt ab. Er bietet 300.000 Euro, will dafür aber 25 Prozent. Und bekommt den Zuschlag.

Vox zeigt Folgen der 18. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ immer montags ab 20.15 Uhr oder vorab auf RTL+.