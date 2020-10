„Höhle der Löwen“: Vor DIESER Erfindung standen schlimme Schmerzen – und ein geplatzter Traum

Lukas Erdmann hatte einen Traum. Spitzensportler werden. Seine Disziplin: Hürdenlauf. Doch Lukas hatte immer wieder Pech. Pech, das ihn nun jedoch in die „Höhle der Löwen“ führte.

„Die Olympischen Spiele waren natürlich immer ein mittel- bis langfristiges Ziel, auf das man hingearbeitet hat und wofür man auch alles investiert hat, was man investieren konnte“, erzählt der ehemalige Leistungssportler in der „Höhle der Löwen“. Doch Verletzungen warfen Lukas immer wieder zurück.

„Höhle der Löwen“: Karriere-Aus mit 30 Jahren

Mit 30 Jahren musste er seine Karriere beenden. Die Schmerzen waren zu schlimm. Verletzungen, sieben Operationen. Mit 30 kam die Diagnose Knorpelschaden im Knie.

Doch die schlimmen Schmerzen war Rückschlag und Chance zugleich. Lukas suchte wieder mehr den Kontakt zu Bruder Bastian. Der hatte Maschinenbau studiert. Gemeinsam entwickelten sie den Fitnessgürtel „Mybimaxx“. Für ihn wollen sie von den Investoren 80.000 Euro, sind dafür bereit, 25 Prozent ihrer Firma zu verkaufen.

Und der Pitch startete sehr gut. Schlüssig erklärten die Gründer ihr Produkt. Dass der Auftritt bei die „Höhle der Löwen“ mit einem geplatzten Traum und schlimmen Schmerzen erkauft wurde, merkte man vor allem Lukas nicht an.

„Höhle der Löwen“: Das bewirkt „Mybimaxx“

Doch was soll der Gürtel eigentlich bewirken? Zum einen soll er den Muskelaufbau fördern, zum anderen aber die Verletzungsanfälligkeit mindern. Denn, so die Gründer, viel zu häufig würde mit zu schweren Gewichten trainiert.

Durch ihren verstellbaren Gürtel, den es für Arm, Oberschenkel und Wade gebe, könne man mit weniger Gewicht ein höheres Muskelwachstum erzeugen, so Lukas und Bastian. „Die Bandage vermindert gezielt die Durchblutung im Körper. Das Blut fließt noch ein in den Arm, wird aber auf dem Rückweg zum Herzen in der Bandage abgebremst und gestaut. So kann nur wenig neues Blut nachfließen. Durch diese Sauerstoffunterversorgung im Arm täuschen wir dem Gehirn nun eine enorme Muskelbelastung während des Trainings vor. Auf diese Muskelbelastung reagiert der Körper nun mit einer überproportional starken Ausschüttung von Wachstumshormonen. Sprich: Der Muskel wächst und wird stärker“, erklärt Lukas.

Investoren nicht überzeugt

„Höhle der Löwen“-Investorin Judith Williams. Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Prinzipiell eine gute Idee. Doch begeistert scheint zu Beginn nur Investorin Judith Williams. Für „Löwe“ Nils Glagau ist der Gürtel lediglich ein weiteres Produkt auf dem Markt. „Sie springen auf einen Zug auf, den es schon längst gibt“, wirft der Geschäftsführer des Familienunternehmens 'Orthomol' den beiden Erfindern an den Kopf.

Und auch die anderen Löwen steigen der Reihe nach aus. Bleibt also nur noch Judith Williams. Doch auch die scheint sich von den Bedenken ihrer Kollegen hat anstecken lassen. Sie steigt aus. Ihre Begründung: „Es ist für mich noch nicht griffig genug.“