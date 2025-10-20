„Nein!!!“ – Fußball-Legende mischt plötzlich „Höhle der Löwen“ auf

Am 20. Oktober heißt es bei Vox: Abschied nehmen! Ein letztes Mal flimmert die Gründershow „Höhle der Löwen“ über die Bildschirme – und das Finale hat es in sich!

Mit geballter Spannung, cleveren Geschäftsideen und hitzigen Verhandlungen läuft die Erfolgs-Show noch einmal zu Höchstformen auf. Doch das ist nicht alles! Inmitten all der Runden sorgt plötzlich ein bekanntes Gesicht, eine Fußball-Legende, für Aufsehen.

„Höhle der Löwen“: SKYNOPOLY überzeugt durch ein innovatives Konzept

„Eier, wir brauchen Eier!“ Kaum ein Satz ist in der deutschen Fußballwelt so legendär wie dieser. Und er gehört zu einem Mann, der Fußballgeschichte geschrieben hat: Oliver Kahn. Der ehemalige Nationaltorwart und Bayern-München-Star ist plötzlich per Videobotschaft in der „Höhle der Löwen“.

Der Grund? Einer der Gründer, Dr. Conrad Dreier, hat sich für seinen großen Pitch SKYNOPOLY die Dienste von Oliver Kahn als Testimonial gesichert. Dreier erzählt: „Auch in Deutschland werden in naher Zukunft Pizzas, Pakete oder auch Medikamente per Drohne geliefert werden. Die Frage, die sich stellt, ist: Darf man denn das überhaupt?“

Und da kommt SKYNOPOLY ins Spiel. Seine Idee: Die bislang ungenutzten Überflugrechte über privaten Grundstücken sollen künftig für die Logistikdrohnen der Zukunft vermarktet werden. Er fügt hinzu: „SKYNOPOLY ist einfach, transparent und fair. Jeder Drohnenbetreiber zahlt für den Überflug eine Gebühr. Die Hälfte dieser Gebühr behält SKYNOPOLY und die andere Hälfte fließt an die teilnehmenden Gründstückseigentümer.“

Oliver Kahn schwärmt für das Gründerformat

Für ein Investment von 100.000 Euro bietet er den Löwen eine Beteiligung von fünf Prozent an. Abschließend präsentiert er ihnen noch ein Begrüßungsvideo seines Markenbotschafters. Völlig verdutzt schauen ihn die Investoren an.

„Nein!!!“, schreien fast alle im Chor, als sie plötzlich Oliver Kahn auf der großen Leinwand sehen. Der Ex-Nationalkeeper, ein bekennender langjähriger „Höhle der Löwen“-Zuschauer, schwärmt: „Ich finde es großartig, dass ihr jungen und innovativen Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre Ideen nicht nur zu präsentieren, sondern auch zu verwirklichen.“

Er ist sich sicher, dass SKYNOPOLY „ein bereichernder und inspirierender Teil“ der „Höhle der Löwen“ sein wird. Die Investoren können es nicht glauben und sind sichtlich überrascht. Doch es bleibt eine spannende Frage: Lassen sie sich auch auf den Deal ein? Am 20. Oktober wird es bei Vox aufgeklärt. Die Episode ist außerdem bei RTL+ verfügbar.





